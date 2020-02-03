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YDÜ Klasik Müzik Şenliğinden Gençlere 2 Ödül

3 Şubat 2020

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen Klasik Müzik Şenliği tamamlandı. Şenliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 8-15 yaş grubunda farklı katagorilerde çok sayıda öğrenci katıldı. Piyano dalındaki sıralamada Can Sakkaoğlu birinci Ayşe Çubukçu ikinci oldu. 30 Ocak Perşembe akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Konser Salonunda düzenlenen ödül töreninde ödül kazanan öğrenciler performanslarını başarıyla sergilediler.

Can Sakkaoğlu beş Ayşe Çubukçu iki ödül sahibi

12 yaşındaki English School of Kyrenia öğrencisi Can Sakkaoğlu iki kez birincilik, bir kez ikincilik ve bir mansiyon olmak üzere dört uluslararası piyano ödülüne sahip. İki buçuk yıldan beri Rauf Kasimov’un öğrencisi olan Can, Yakın Doğu Üniversitesinden aldığı bu son anlamlı ödülle ödül sayısını beşe çıkardı. 9 yaşındaki 23 Nisan İlkokulu öğrencisi Ayşe Çubukçu bir buçuk yıldan beri Rauf Kasimov’la çalışmakta. Ayşe 2019 da ilk kez katıldığı uluslararası piyano yarışmasında mansiyon ödülü kazandı. Her iki genç, ileride konservatuvar eğitimi alma yolunda hocaları Rauf Kasimov ile çalışmalarını sürdürüyor.



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