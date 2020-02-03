ELSEN: Bu insanlık ayıbına artık bir “dur” demeliyiz

Yükümlülüklerini yerine getirmekten aciz olduğu için bu ayıbını örtmek adına zam yapma yoluna başvuran hükümetin, alım gücü en zayıf olan asgari ücretlinin maaşına artış yapamaması tam anlamıyla rezalettir!

Sefalet ücretinin altında olan asgari ücretin hala belirlenememesinin en büyük nedeni, hükümet eden siyasi partilerin sermaye karşısındaki acizliklerinden ve onlara olan bağımlılıklarından kaynaklanmaktadır. Hükümetin, “bu insanlar bu ücret ile nasıl geçiniyor” diye bir derdi yoktur. Tek dertleri sermayeyi kızdırmamak ve özellikle seçim üzeri bu kesimin maddi ve de manevi desteğini kaybetmemektir.

Emeğe ve emekçiye zerre değer vermeyen bu anlayışa karşı tüm ilerici sendikaları özel sektör emekçileri için samimi bir şekilde mücadele etmeye çağırıyoruz.

Bu insanlık ayıbına artık bir “dur” demeliyiz!

Saygılarımla

Başkan

Kubilay Özkıraç