Koronavirüs salgınında can kaybı SARS’ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296’sının durumu ağır.

Virüsü taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 21 bin 558’e ulaşırken, müşahede altına alınan kişi sayısı 152 bin 700’e çıktı.

Çin ana karası dışında enfekte sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8, Tayvan’da ise 10’a yükseldi.

Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı SARS’ı geçti

Ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronaviris salgınında can kaybı sayısı Çin’de 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) neden olduğu ölü sayısını geçti.

SARS virüsünün ölüm oranı yüzde 10 civarında seyrederken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında değerlendiriliyor. Çin’de Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2002-2003 yıllarında SARS’dan dolayı 349 kişi yaşamını yitirmişti.

Son 24 satte 57 can kaybı

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi.

Bununla birlikte can kaybının 350’si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177’si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde görüldü. Eyaletin başkenti Vuhan’da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu.

Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang’da 724, Guangdong’da 683, Hınan’da 566, Hunan’da 521, Anhui’de 408, Ciangşi’de 391, Ciangsu’da 271, Sıçuan’da 254, Şandong’da 246’ya yükseldi.

Vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin’de 191, Şanghay’da 193, Çongçing’de 300, Tiencin’de 48’e ulaştı.