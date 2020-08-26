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Yayaya çarpan Turgay Çetinkaya tutuklandı

26 Ağustos 2020
Ambulans

Lefkoşa’da yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Emrullah Akın’a çarpan Turgay Çetinkaya tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Lefkoşa’da Hidden Garden önlerinde meydana gelen olayda yaralanan yaya Emrullah AKIN, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Turgay Çetinkaya ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Olay nasıl oldu?

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 10.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Turgay Çetinkaya (E-53), yönetimindeki MA 184 plakalı araç ile Gönyeli Çemberinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hidden Garden düğün salonu önlerine geldiği zaman yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçemeye çalışan Emrullah AKIN (E-17)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Emrullah AKIN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Trafik Tahkikat amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.


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