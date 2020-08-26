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Rum Sağlık Bakanlığı hatalı test nedeniyle özür diledi

26 Ağustos 2020
hatalı test

Güney Kıbrıs’ta Pazartesi duyurulan 30 pozitif vakaya yeniden test yapılması sonucu sadece 1 kişinin pozitif, 26 kişinin ise negatif olduğu açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı rahatsızlıktan ve aşırı stresten etkilenenlerden özür diledi. Rum Sağlık Bakanlığı Pazartesi açıklanan 30 vakanın tekrar test edildiğini ve sadece 1’inde Covid-19 pozitif çıktığını açıkladı. Bakanlık ayrıca 3 kişinin test sonuçlarının henüz belli olmadığını açıkladı.

Rum Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü yurt dışından adaya gelen ve Covid-19 pozitif olarak açıklanan 30 kişiye yeniden test yapıldığını açıkladı.

Açıklamada Baf Havaalanı’na gelen sadece üç uçuştan tespit edilen çok sayıda vaka nedeniyle, Epidemiyolojik Sürveyans Birimi’nin tavsiyesi üzerine tüm bireylere tekrar laboratuvar testi yaptırıldığı ve 30 kişiye yapılan testler sonucu sadece 1 kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, rahatsızlıktan ve aşırı stresten etkilenenlerden en içten özürlerini sundu.

 


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