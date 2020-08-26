EkonomiKıbrıs

Destek ödemesi başvuru süresi uzatıldı

26 Ağustos 2020
destek ödemesi

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışanlara verilen, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için aylık 2 bin TL’den toplam 8 bin TL destek ödemesi başvurusu süresi, 31 Ağustos Pazartesi gününe uzatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, başvuru süresinin 22 Ağustos Cumartesi günü dolduğu ancak başvuru yapamayan işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların yoğun talebi üzerine, mağdur olmamaları adına sürenin uzatıldığı bildirildi.
Başvuru yapamayanlar, ssd.gov.ct.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecek.


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