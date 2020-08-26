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Çavuşoğlu: Öğrenci sayımız geçtiğimiz yıla göre daha fazla

26 Ağustos 2020
Nazım Çavuşoğlu

Çavuşoğlu, YKS yoluyla KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayıları hakkında açıklamada bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 2020 – 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunarak, ön lisans alanında 2 bin 191, lisans alanında 6 bin 445, olmak üzere toplamda 8 bin 636 öğrencinin KKTC üniversitelerine yerleşme hakkı kazandığını açıkladı.

Geçtiğitimiz yıl 8 bin 39 öğrencinin ülkemiz üniversitelerine yerleşme hakkı kazandığını anımsatan Çavuşoğlu, bugün açıklanan sonuçlara göre öğrenci sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek, “Bu yılki öğrenci sayımız, geçtiğimiz yıla göre daha fazla.” dedi.

Çavuşoğlu, % 62.36’lık bir doluluk oranı yakaladıklarına ve bu oranın 598 daha fazla öğrenciye denk geldiğine de değinerek, sürecin devam ettiğini ve ek yerleştirme sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nden üniversitelerimize gelen öğrenci rakamlarının net bir şekilde ortaya çıkacağını ve bu rakamların daha yukarı çıkacağını söyledi.

KKTC üniversiteleri YKS Sonuçları

Pandemi dönemi yaşanmasına rağmen, gerek Bakanlığımızın yürüttüğü “Öğrenci Dostu Ada” projesi ve tanıtım faaliyetleri ile Üniversitelerimizin gerçekleştirdiği özverili çalışmaların karşılığını aldıklarını kaydenen Bakan Çavuşoğlu, açıklanan sonuçlar ile ülkemizdeki üniversitelere olan ilginin çoğalmasının ve yerleşme hakkı kazanan öğrenci sayısının artmasının büyük ve önemli bir başarı olduğuna vurgu yaptı.

Sürece katkı koyan herkese teşekkür ettiğini de belirten Çavuşoğlu, çözüm odaklı çalışmalar ve ortak akıl ile ülkemiz yükseköğrenimine yön vermeye devam edeceklerini ifade ederek, “Öğrenci Dostu Ada” projesi çerçevesinde ülkemizi terci eden öğrencilerin yanında olacaklarını ve eğitim hayatları süresince yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.


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