3 yaşındaki Yasin 6 metre yükseklikten düştü

3 yaşındaki Yasin Ahmad kalmakta olduğu apartmanın 3. katındaki daire içerisinde bulunduğu bir sırada, pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Polis basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

09.09.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de sakin Yasin Ahmad (E-3), kalmakta olduğu apartmanın 3. katındaki daire içerisinde bulunduğu bir sırada, ikametgahın penceresinden ilk olarak 3 metre yükseklikten binanın alt kısmında bulunan depo olarak kullanılan binanın saçdan mamül dam kısmına düşüp, akabinde yine 3 metre yükseklikten beton zemine düşmek suretiyle ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.