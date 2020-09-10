Pilli: Sıkı denetimler başlayacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, halka çağrıda bulunarak Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları yeniden hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlığı için kararlar ürettiğini belirten Bakan Pilli, tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşların kurallara uyması gerektiğini, sıkı denetimlerin başlayacağını vurguladı. Bakan Pilli aynı zamanda Anavatan Türkiye’nin bu süreç içerisinde verdiği tüm katkılara teşekkürlerini sundu.

“Kuzey Kıbrıs’taki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Covid-19 hastalarımızın kendi onayları üzerine Türkiye’ye nakilleri dün akşamdan itibaren başlamıştır.

Bakan Pilli şunları ifade etti;

Anavatan Türkiye tüm dünyaya yaptığı yardımların yanında her zaman ki gibi vatandaşına sahip çıkmaya ve Covid -19 mücadelesinde KKTC’nin yanında olmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sadece kendi vatandaşlarını değil, ihtiyaç duyulması halinde KKTC’de tedavi gören vakaların Türkiye’ye nakillerinin olabileceğini bizlere iletmiştir.