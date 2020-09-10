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KKTC’de son 9 günde 163 vaka

10 Eylül 2020

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 9 günde yapılan 13 bin 667 test sonucu 163 pozitif vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bununla birlikte ülkede son dokuz günde 13 bin 667 test sonucu 163 pozitif vaka tespit edildi. Eylül ayının ilk 9 gününde tespit edilen vaka sayısı günde 18.1 iken son 4 günde bu rakam günlük 24.5’e yükseldi.

Toplam 494 vaka

KKTC’de 134 bin 479 test sonucu toplam 494 pozitif vaka görülürken bunların 296’sı taburcu edildi. Toplam 194 kişinin tedavisi halen devam ederken 4 kişi ise yaşamını yitirdi.

1 Temmuz öncesini geçti

KKTC’de sadece Eylül ayının ilk 6 gününde tespit edilen vaka sayısı 1 Temmuz Açılımı öncesi ülkede görülen toplam vaka sayısını geçti. 1 Temmuz öncesi toplam 108 vaka tespit edilirken  Eylül ayının ilk 7 gününde bu rakam aşıldı. 1 Eylül – 8 Eylül tarihleri arasında 8 günlük periyotta 144 vaka tespit edildi.

KTC Covid-19 vaka sayıları


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