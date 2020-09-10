EÖP: Panik yapmayın, kurallara uyun!

Ekonomik Örgütler Platformu, halkı ve tüm yetkilileri, salgına ilişkin değerlendirmelerini soğukkanlılıkla yapmaya ve gerekli kararları bilimsel verileri değerlendirerek almaya çağırdı.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun açıklamasında, “Salgına karşı panik yapmadan, kurallara uyarak bu mücadeleden başarı ile çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun açıklaması şöyle:

Covid-19 salgını, son günlerde tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de yeniden tırmanışa geçmiştir. Bu artışa karşı gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluktur.

Öncelikle salgını önlemenin temel üç kuralını unutmamamız ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmemiz şarttır. Hijyen, maske ve sosyal mesafeyi korumak birinci önceliğimiz olmalıdır.

Covid-19 yalnızca devletin mücadele edeceği bir salgın değil bu ülkede yaşayan herkesin bireysel olarak mücadele edeceği bir konudur. Bu salgın da herkesin kurallara uyması ile başarıya ulaşacaktır.

Sosyal medyada yer alan haberlerin bilgi kirliliğine takılmadan, öncelikli bilgi kaynağımız resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarına itibar etmek ve tedbirlerine uymak olacaktır.

Unutulmamalıdır ki panik sadece hataya neden olur. Panik olmadan kurallara uymalı, tedbir asla elden bırakılmamalıdır.

İş yerlerinin daha sık denetlenmesi ve iş yerleri sahiplerinin de işçilerin kurallara tamamen uymasını sağlaması, görevlilerin gündelik yaşamı daha çok denetlemeye tabi tutması, gerekli görülürse maske takmayan şahıslara önce uyarı daha sonra caydırıcı ceza verilmesi salgını önleme konusunda etkili bir yaklaşım olacaktır.

Ekonomik Örgütler Platformu, halkımızı ve tüm yetkilileri, salgına ilişkin değerlendirmelerini soğukkanlılıkla yapmaya ve gerekli kararları bilimsel verileri değerlendirerek almaya çağırır; bu süreçteki en önemli görevin her bir bireyin hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymasına bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bu zorlu mücadeleden hep birlikte kurallara uyarak, başarı ile çıkacağımıza inancımız tamdır.