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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı

10 Eylül 2020
Dünya genelinde covid-19

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 28 milyonu geçti.

Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, ^dünya genelinde vaka sayısı  28 milyon 25 bin 252’ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD’de 6 milyon 549 bin 475 kişi Kovid-19’a yakalandı.

ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (4 milyon 465 bin 863), Brezilya (4 milyon 199 bin 332), Rusya (1 milyon 41 bin 7), Peru (702 bin 776), Kolombiya (686 bin 856), Meksika (647 bin 507), Güney Afrika (642 bin 431), İspanya ( 543 bin 379), Arjantin (512 bin 293) ve Şili (427 bin 27) oldu.

Türkiye’de vaka sayısı 284 bin 943’e ulaştı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 908 bin kişi hayatını kaybetti.

Covid-19’a yakalanan 20 milyon 103 bin 536 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 13 bin 716 aktif vaka bulunuyor.


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