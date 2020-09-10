Cengiz Topel Hastanesi’ne anlamlı bağış

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Cengiz Topel Hastanesi’nin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 6 Bin Türk Lirası bağışta bulundu.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi başkanı Şakir Öksüz, bağış öncesinde yaptığı açıklamada, dernek olarak her zaman Sağlık kuruluşlarına bağışlarının olduğunu söyleyerek, tarihi bir önemi olan Cengiz Topel Hastanesi’nin geliştirilmesine yönelik “ Çam sakızı çoban armağanı” bir katkı yapmak istediklerini dile getirdi. Cengiz Topel Hastanesinin acil ihtiyaçları olduğunu bildiklerini söyleyen Öksüz, Hastanenin acil ihtiyaçlarda kullanılmak hastane Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’na 6 Bin Türk Liralık bağış yaptıklarını söyledi. Bağışlarının bundan sonrada süreceğini söylen Öksüz, herkese sağlıklı günler diledi.

Yapılan bağış esnasında konuşan, Başhekim Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu, Bu kritik Pandemi döneminde hastanemiz canla başla mücadele vermektedir. Gerek Bakanlığımız, gerek kendi bütçemizden, gerekse bölgemizdeki kişi, kurum ve kuruluşların bağış ve katkıları ile hastanemizi ayakta tutmaya çalışmaktayız. İşte bu zor günlerde acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi başkanı Şakir Öksüz ve yönetim kurulu hastanemizin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere para bağışında bulunmuşturlar. Şakir Öksüz hocamızın başkanı bulunduğu dernek hastanemize daha öncede bağışlarda bulundular. Kendisine ve yönetim kuruluna bu bağışlarından dolayı teşekkür ederiz. Kişi, kurum ve kuruluşlardan bu gibi bağışları yapmalarını her zaman bekliyoruz.

Konuşmaların ardından Dernek başkanı Öksüz, hastane Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’na 6 Bin Türk Liralık bağış çekini takdim etti. Hıdıroğlu da, başkan Öksüz’e teşekkür belgesi ile plâket takdiminde bulundu.