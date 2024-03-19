Yasemin Salcı hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yasemin Salcı hayatını kaybetti

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Uzun yıllar BRT’de haber spikerliği ve YDÜ’de öğrenim görevlisi olarak görev yapan Yasemin Salcı hayatını kaybetti. Salcı, 20 Mart Çarşamba günü İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Aslen Limasollu olup, Lefkoşa’da ikamet eden, uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) haber spikerliği ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) öğrenim görevlisi olarak görev yapan Yasemin Salcı yaşamını yitirdi.


Salcı, 20 Mart Çarşamba günü İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.

 

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Tags:ölümvefatYasemin Salcı
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