Yasemin Özilhan: “Ayda bir hamama giderim”

MASAJIN FAYDASINI GÖRÜYOR:

Ekranların özlenen oyuncularından Yasemin Özilhan güzel kalmak için sağlıklı kan dolaşımına sahip olmanın çok önemli olduğunu belirterek düzenli yüz masajı yaptırdığını ve ayda bir hamama gittiğini söyledi

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan, sade, zarif ve şık tarzıyla her zaman göz dolduran Yasemin Özilhan keyifli bir söyleşiyle dikkatleri üzerine çekti. Evlendikten sonra ekranlara veda eden ve cemiyet hayatına girip iş kadınlığına soyunan Yasemin Özilhan, iş kadını ve 2 kız çocuğu annesi. Özilhan nasıl her zaman fit, güzel ve dikkat çekici görünebilmeyi başardığını anlattı.

İşte Özilhan’ın anlattıkları:

Sizce güzellik nedir?

Benim için güzellik, sağlık demektir. Dünyada insanlara güzel-çirkin ayrımı yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu ayrımdaki kriterler kalıtımsal olduğu için insanın elinde olmuyor. Benim güzellik anlayışımda ‘var olanı ne kadar güzel gösterebildiğin’ önemli. Bunun için de en önemli unsur sağlıkİnsan sağlıklı yaşamaya gayret ettikçe güzelleşiyor. Ben o yüzden spor yaparım, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösteririm. Örnek olarak da dişleri örnek verebilirim. Dişlerine özen göstermeyen bir insan ne kadar güzel olursa olsun, gülümsediğinde ortaya çıkan görüntü tüm güzellikleri yok edebilir. Bu yüzden sağlıklı olmaları için çaba göstermek gerekir.

Makyajla barışık mısınız?

Günlük hayatın akışında ter, toz, nem, güneş gibi zaten cildi zorlayan birçok etken var. Bunların üzerine bir de makyajı ekleyerek cildi bozmaya karşıyım. O yüzden sadece dudaklarıma hafif renk verir, bazen de çok az allık kullanırım. Kirpik diplerine kahve tonlarında kalem çekip, fırça ile dağıtıp maskara ile kirpiklerime dolgunluk veririm. Makyaj yaptığımı belli etmeyen natürel tonlar tercihim. Özellikle de kahve tonları. Kuru bir cilt yapım vardır. Bu yüzden ışıltılı ve parlak bir görüntü bana daha yakın.

Peki, güzellik konusunda bize tüyo verir misiniz?

Birçok kadının da alıştığı bir şekilde, hafif gölgeler ile hatlarımı düzeltiyorum. “Sooting balm” her gün kullanıyorum. Parlaklık ve canlılık veriyor. Makyaj üzerine de uygulayabiliyorsunuz. Özel günlerde giydiğim kıyafetle bütünlük sağlayacak tonları seçiyorum. Düz siyah veya beyaz renk bir kıyafetim var ise kırmızı veya bordo ruj kullanmayı seviyorum.

Başlıca makyaj ürünleriniz hangileridir?

Çantamda sürekli bulundurduğum 2 ürün, pastel renkteki dudak kalemim ve kaş farıdır. Kozmetik ürünlerinde bence dikkat edilmesi gereken en önemli konu, içinde bulunan kimyasal maddelerin insan cildine kesinlikle zarar vermemesi. Günümüzde bu konuya daha fazla özen gösterildiği için şanslı bir nesiliz diyebilirim.

Geçmişten günümüze uğradığız değişimi nasıl yorumlardınız?

Genç kızken tabii ki arayış ve merak içinde oluyorsunuz. Farklı tarzları ve renkleri deniyorsunuz. Olgunlaştıkça kendinize yakışan bir stil oturuyor ve minör değişiklikler ile bunu koruyorsunuz. Sanırım hepimiz bu yoldan geçmişizdir.

Peki pişmanlıklarınız?

Geçmişte saçlarımı boyatmış olmamayı dilerdim. Şimdi düşündüğümde bunu bir hata olarak görüyorum. Saça kaynak yaptırmak gibi ufak tefek hatalarım da olmuştur tabi. 16 yaşındaki “platin sarı” denemem bana göre fazlaca radikal bir hareketti mesela.

Cilt ve vücut bakımınızı nasıl sağlarsınız?

Öncelikle bol su içmek her derde deva. Yüzümdeki kan dolaşımını arttıran yüz masajının çok faydasını görüyorum. Bunun için arada yüz masajına giderim ya da gidemezsem kendim yaparım. Ayda bir mutlaka hamama giderim. Mutlaka bolca sıvı tüketirim. Düzenli spor yaparak hem daha sağlıklı, hem de daha formda kalıyorsunuz. Eğer çikolata ve tatlı gibi gıdaları çok kaçırdığım günler olursa ertesi günü daha dikkatli geçirerek telafi ederim.