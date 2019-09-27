KıbrısMagazin

Carlos’un yıldızı İstanbul’da parlıyor

27 Eylül 2019

ŞÖHRET BASAMAKLARINI TIRMANIYOR:

Ülkemizin sevilen şarkıcılarından Kadir Carlos, İstanbul’da bir yandan profesyonel bir ekiple şarkı ve klip çalışmalarına devam ederken diğer yandan da “Bi Yetenek Kim” müzik yarışmasının favori isimleri arasında gösteriliyor

 

İstanbul’da, ikinci duygusal çıkış şarkısının çalışmaları devam eden ülkemiz sanatçısı Kadir Carlos, çok ünlü müzisyen ve aranjelerle çalışıyor. Türkiyeli sanatçı ve besteci Özgürce şarkının direktörlüğünü eline almış. Aranjör Serdar Seçme bu projeye çok inanıyor ve ses getireceğine inanıyor. Proje Pastel Film sahibi Hüseyin Samson tarafından da destek görüp yine Pastel ekibiyle kliplendirilecek. Böylesine güçlü isimlerin bu projede bulunması adım adım Türkiye ve Avrupa’da da gözleri Kadir Carlos’un üzerine çekmeyi başarıyor.
Yakın zamanda ülkemizde, Türkiye ve Avrupa’da konserlerinin olacağının müjdesini veren sanatçının Yurt dışı menajerliğini halen Murat Kınay yapmakta. Şu an Türkiye’de, Digital Platformlardaki  en büyük ve kapsamlı  Yarışma olan  “Bi Yetenek Kim”e bestesi ve sesi ile seçilen sanatçı favoriler arasında gösteriliyor.
Bu yarışmayı kazanan  sanatçı Türkiye’nin her yanında, 25 ilde büyük konserler verecek. Çok yoğun sahne hayatı ile birlikte 2019 proje hazırlıkları da devam eden sanatçımız yüksek bir tempo ile yükselişe devam ediyor.

 

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