Haftanın “En”leri ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde, K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi ödüllerinin ikincisi sahiplerini buldu

PLAKET VE 200’ER TL ÖDÜL: K-Pet Süper Lig’de 2.haftanın başarılıları seçilen, Gönyeli Teknik Direktörü Turan Altay, futbolcu Kaymaklı’dan Paul Asare ve Göçmenköy-MTG maçının orta hakemi Emre Öztaşlı dün Havadis Gazetesi’nde 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini aldılar.

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde her hafta verilecek olan futbolda haftanın başarılıları ödüllerinin ikincisi sahiplerini buldu. K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine Havadis Atakom işbirliğinde 200’er TL nakit para ve plaket takdim ediliyor.

Sezona başlarken Gönyeli takımının başına gelen Teknik Direktör Turan Altay, takımının Binatlı deplasmanında 2-0’lık skorla galip gelmesi ile büyük sürprize el attı ve ikinci haftanın en başarılı teknik adamı olarak belirlendi.

Ligin ilk haftasında 9 kişi kalan GG ile kendi sahasında berabere kalan Kaymaklı’nın Gana’lı oyuncusu Asare net pozisyonlarda goller atamamıştı ancak ikinci haftada Düzkaya’ya deplasmanda 2 gol attı ve takımının 4-0’lık galibiyetine de ciddi katkı koydu. Paul Asare de haftanın futbolcusu olarak ödülünü aldı.

Süper Lig’e yeni yükselen Göçmenköy ile son şampiyon Mağusa Türk Gücü arasında Lefkoşa’da oynanan karşılaşmanın orta hakemi Emre Öztaşlı idi. Tansiyonu yüksek ve son ana kadar mücadele dozu yüksek geçen mücadele 0-0 sona ererken Emre Öztaşlı yönetimi ile haftanın en başarılı hakemi seçilerek ödülüne layık görüldü.

2’inci haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olarak belirlenen Turan altay’a ödülünü gazetemizin Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy verdi. Haftanın futbolcusu Kaymaklı’dan Paul Asare’ye ise ödülünü Havadis Spor Yazarı Ahmet Özsoy takdim ederken, haftanın hakemi ödülünün sahibi Emre Öztaşlı’ya ödülünü MHK Başkanı Sadık Özbilgehan verdi.