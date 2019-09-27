“Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz”

Küçük Kaymaklı antrenörü Emre Perçinci takımının geride kalan 2 haftalık performansını değerlendirdi ve bu haftaki Cihangir maçı için açıklama yaptı

K-Pet Süper Lig’de üçüncü hafta kendi sahasında Cihangir ile karşılaşacak olan Küçük Kaymaklı maça tam kadro hazırlanıyor. Yeşil-siyahlı takımın genç antrenörü Emre Perçinci dün yayınlanan basın bildirisi ile takımının durumunu değerlendirdi ve Cihangir maçı hakkında konuştu. Perçinci’nin açıklamaları şöyle:

“Ligde iki haftalık değerlendirme yapacak olursak, elde ettiğimiz 4 puan dışında kendi oyununu rakibe kabul ettiren, pozisyon üreten ve pozisyon vermeyen bir oyun anlayışı içinde olduk.

Tabi ki bunları yaparken özellikle topa sahip olduğumuz anlarda daha hızlı oynayan ve üretkenlik sayısını artıran bir takım olmak istiyoruz. Bunu da geliştirmek için çalışıyoruz.

Pazar günü kendi sahamızda lige iyi başlayan ve kaliteli oyuncularının yanına, üç de çok iyi yabancı ekleyen Cihangir ile karşılaşacağız. Rakibin güçlü yanları durdurmak için çalışmalar yaparken, zayıf noktalarından yararlanarak maçı kazanmak istiyoruz.”

“Sakatlığı geçen Rıfat ile tam kadroyuz”

“Genç oyuncularımızın enerjisi ve takıma katkıları bizi çok mutlu ediyor. Efe, Berkem ve Barkın yanı sıra Emre’nin de şans bulmaya başlaması hedeflerimizi gerçekleştirmede bize mutluluk veriyor.

Ayrıca takımın tecrübeli oyuncularının başta kaptanımız Adal, Taner ve Talat’ın saha içi ve saha dışında takım verdiği destek yanında Osi’nin de ciddi katkısı bizi sevindiriyor. Okafor ve Asare’nin formlarının artmasıyla daha iyi işler de yapacağımıza inanıyoruz.”

“Başkan ve yönetim fırsat sunuyor”

“Başkan ve yönetimin bize sağladığı olanaklar ve destekleri bizim ilerlememizde büyük fırsat oluyor.

Geriye kalan unsur olan seyircimizin de bize gösterdiği ilgiye karşılık vermek ve onları mutlu etmek için bu maçı kazanarak ilerlemek istiyoruz.

Tribüne gelerek bize destek olmalarını ve biraz gösterecekleri sabırla onlara güzel bir sezon ve geleceğin Forestini yaratmak istiyoruz.”