Kıbrıs’ı birleştiren ralli başlıyor

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Kıbrıs ayağı bugün Larnaka’dan start alıyor. Rallinin basın toplantısı dün düzenlendi

KİŞMİR: BAŞBAKANIN VİZYONU İLE YAPIYORUZ:

ERC Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’dan start alacak. Araçlar yarın saat 17.00 itibarıyla Lefkoşa seyirci özel etabında start alacak ve Lefkoşa’nın güneyi ile kuzeyi 1 yıl aradan sonra yeniden ralli ile birleşecek. Yarış ile ilgili yapılan basın toplantısında konuşan KKTOK Başkanı Tigin Kişmir Başbakan Ersin Tatar’ın desteği olmasa bu organizenin yapılamayacağını ve Başbakanın vizyonu ile yarışı yeniden yapacaklarını söyledi

Ahmet ÖZSOY

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) bünyesindeki Kıbrıs Rallisi bugün başlıyor ve 29 Eylül’de sona erecek. 47 yıldır düzenlenen Kıbrıs Rallisi kapsamında, ilki 2014 yılında gerçekleşen iki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bir yıl aranın ardından bu yıl yine gerçekleşecek. Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Kıbrıs ayağındaki Lefkoşa Özel Seyirci Etabı ile ilgili dün basın toplantısı düzenlendi.

Bu yıl ilk kez KKTC Başbakanlık himayelerinde gerçekleşecek ERC Rallisi Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nın kuzey parkuru hakkında ralli severlere bilgi verildi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliği ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılacak etapta bu yıl bazı değişikliklere gidildi.

Lefkoşa’nın güneyi ile kuzeyini birleştiren ERC rallisinde gözler bu yıl da kuzeye geçiş noktası olan Taksim Sahası’na girişteki uçma noktasında olacak.

Kişmir: “Başbakanın vizyonu ile yapılıyor”

Uluslararası Otomobil Kurumu FIA‘nın ve Birleşmiş Milletlerin özellikle Kıbrıs’ın en başarılı 2 toplumlu organizasyonu olarak gösterdiği ve 2014 yılından beri başarıyla yapılan, Kıbrıs Rallisi’nin seyirci özel etabını tekrardan hazırlamanın gururu içinde olduklarını kaydeden KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, 2014 yılında yapılan ilk organizasyonun 60 bin üzerinde izleyici ile büyük bir heyecanla takip edildiğini vurguladı.

Kişmir, Lefkoşa Seyirci Özel Etabı çalışmalarının son sürat devam ettiğini de kaydederek, KKTC’nin uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edilmesi için gece gündüz çalışıldığını kaydetti.

Kişmir geçtiğimiz yıl yapılamayan bu organizasyona daha önce hiçbir Başbakan, Spor Dairesi Müdürü ve yetkililerinin bu kadar yakından ilgi göstermediğini ve destek vermediğini belirterek şöyle devam etti:

“Her geçen yıl üzerine koyarak daha iyi organize için uğraşıyoruz. Bu yıl ilk kez Başbakanlık himayelerinde düzenlenecek yarış ve du durum bizim üzerimizdeki sorumluluğumuzu ve yükü artırıyor. Biz bu yarışı bu yıl düzenleyemeyebilirdik. Olanaklar ve imkanlarımız yeterli değildi. Başbakanımız Ersin Tatar’a gittik ve bu organizasyonu anlattık ihtiyaçlarımızı söyledik. Kendisi organizasyonun büyüklüğüne ve Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olduğuna inanarak destek verdi bize. Eğer kendisi olmasaydı bu iş olmayabilirdi. Sahip olduğu vizyonu ile bu organizeyi yapıyoruz ve verdiği destekle aynı zamanda Devletin prestijini de kurtardı Başbakanımız, iyiki vardır ve iyiki yanımızdadır. Zaten ilk kez bu yarışın toplantısına da Başbakan ve ekibi katılmıştır. Bu da bize ne kadar destek verdiklerini ve yanımızda olduklarını gösteriyor.”

Tatar: “KKTC için çok önemli bir organizasyon”

ERC Rallisi Lefkoşa Özel Seyirci Etabıyla ilgili düzenlenen basın toplantısı Eziç Restoran’da Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla yapıldı.

Başbakan Ersin Tatar basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyon için inanılmaz bir çalışma yapıldığını belirterek, medyaya verdiği destek için teşekkür etti. Tatar, organizasyonda görev alacak olan medya mensuplarına ve yarışa girecek olan Kıbrıslı Türk ekiplere başarı diledi.

Organizasyonun KKTC için çok önemli bir organizasyon olacağının altını da çizen Tatar, tüm Kuzey Kıbrıs halkına düzenlenecek bu keyifli organizasyonu takip etmesi çağrısında bulundu.

KKTOK’a Kıbrıslı Türklere bu uluslararası organizasyonda yer verdikleri için de teşekkür eden Tatar, ambargoları reddettiklerini, bu yarışın bir uluslararası organizasyon olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin başarısı ile ambargolara rağmen dünyada hak ettiği yeri alacağını belirtti.

Michalides: “FIA organizasyona ‘Peace

For People’ ödülü vermeyi düşünüyor”

Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michalides ise FIA’nı üst düzey yetkililerinin Lefkoşa etabını görmek için Kıbrıs’a geldiğini belirterek, FIA’nın Kıbrıs’a “Peace for People” ödülü vermeyi düşündüğünü kaydetti. FIA’nın Ralli Direktörü ve Asbaşkanının adada olduğunu söyleyen CAA Başkanı Michalides, 2020 yılında Monaco’da düzenlenecek FIA ödül törenine Kıbrıslı Türklerin de davet edilerek bu ödülü almasının planlandığını ifade etti.

Michalides, etabın geçtiğimiz yıllara göre daha kısa olacağını da belirterek, etabın güney kısmında trafik çalışmaları yüzünden, kuzey kısmında ise KKTOK ekibi tarafından belirlendiği için kısalma meydana geldiğini kaydetti. Michalides bazı haber sitelerinde yer alan “CAA Lefkoşa parkuruna müdahale etti etabı kısalttı” yönündeki haberin de yanlış olduğunu kuzey parkurunun daha uzun olması görüşünde olduğunu ancak KKTOK’un böyle bir parkur belirlediğini vurguladı.

Michalides, Kıbrıs Rallisi’nde kayıt listesinde çok önemli isimler yer aldığını da ifade ederek, kaliteli sporcuların yarışta seyircilere güzel anlar yaşatacağını kaydetti.

Start saati ve güzergah

Bugün Larnaka’dan start alacak yarışta iki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak ve yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’de araçlar start alacak.

Ledra Palace’ın altındaki Çetinkaya araba park yerinden çıkan ekipler geçmişte olduğu gibi sağ tarafa Cumhurbaşkanlığı yönüne doğru değil Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecek ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon’dan sola dönerek eski güzergahlarına ulaşacak.

Yarışı izlemek isteyen seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü’ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak olan seyirci noktalarından yarışı takip edebilecek.

27 Eylül Cuma akşamı saat 22.00 ile 28 Eylül Cumartesi akşamı 22.00 arası güzergâhta yer alan, 2. Selim Caddesi, Server Somuncuoğlu Sokak, Müfit Güleroğlu Sokak ve Sarayönü Sokak trafiğe ve yaya kullanımına kapalı olacak.

Organizasyonla ilgili ayrıntılı bilgi LTB Dış İlşkiler Birimi (2285221 dahili #1380 – #1381) ve KKTOK’dan (Tigin Kişmir 0533 841 9500) alınabilecek.