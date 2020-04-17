Dünya

Yasadışı bet siteleri koronavirüs vaka sayısı üzerine bahis oynatıyor

17 Nisan 2020

Singapur, Malezya, Tayland ve Endonezya’da en az beş yasa dışı internet sitesi, dünyanın birçok ülkesindeki bahisçiler için koronavirüs salgınının akıbetini bahis konusu yapıyor.

Bilim insanları ve dünya kamuoyu, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürürken, yasa dışı bahis siteleri; Singapur, Malezya, Tayland ve Endonezya’da virüsün kaç kişiye bulaşacağına dair bahis oynatıyor.

Diken’in aktardığına göre, bahisçilere, genel olarak vaka sayısının kaça çıkacağının yanı sıra; ülke bazında, ‘Bugünkü veri dünden düşük mü yoksa yüksek mi olacak?’, ‘Yeni vaka sayısının son rakamı kaç olacak?’ gibi soruların yanıtı üzerinden de kumar oynatılıyor.

Singapur polisi durumun farkında olduklarını, bahis oynatanların ve oynayanların izini sürdüklerini açıkladı.

Psikiyatr Dr. Munidasa Winslow bu durumu şöyle değerlendiriyor: “İnsan hayatı üzerine bahis oynatıyorlar. Ama oynamayı kabul eden, buna istekli insanlar olduğu için bunu yapabiliyorlar. Bahisçiler için sadece oyunculuk kabiliyetlerinde yeni bir yol olarak görülüyor.”

Salgın sürecinde sanal bahis oynayanların sayısı artıyor

Spor organizasyonlarının askıya alındığı bu süreçte sanal ortamda bahis oynama oranının arttığı biliniyor. AlphaBeta’nın Avustralya’da yaptığı araştırma, dijital ortamda bahis oynayanların geçen aydan beri yüzde 65 arttığına işaret ediyor. Global Poker adlı internet sitesi ise ABD’deki sitelerde kullanıcı sayısının yüzde 43 arttığını gösteriyor.

Singapur’da, yasalar yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayanlara 5 bin Singapur dolarına (24 bin 330 lira) kadar, oynatanlara ise beş yıla kadar hapis cezası ve 200 bin Singapur doları (973 bin 239) lira para cezası öngörüyor.



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