TMT Mücahitler Derneği: Akıncı’yı istifaya davet ediyoruz

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı’yı istifaya davet etti ve hükümete çağrı yaparak LTB Başkanı Harmancı’yı görevden alınmasını istedi. Bora’nın açıklaması şöyle;

“Saygıdeğer halkımız,

Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığına 1963 Akritas ve 1974 İphestos soykırım planları ile iki kez kastedip Türkeli, Arpalık, Geçitkale, Atlılar, Muratağa, Sandallar, Alaminyo, Taşkent ve daha birçok yerde genç yaşlı çocuk çoluk Kıbrıs Türklerini diri diri toprağa gömdürerek veya kurşuna dizdirerek katliam yaptıran, Anavatan yetişmese ayni katliamları tüm yerlerde uygulayacağı kendi söylem ve belgeleri ile kanıtlanmış olan,

Yaptıklarından zerre kadar pişmanlık ifade etmek bir yana, bu katliamlarda rol verdiği Eoka canilerini “kahraman” ilan edip her yıl övgülerle/törenlerle anan,

Kıbrıs Türklerini yarım asırdan beri ambargolar altında yaşatıp varlığımızı Ada’dan silmek için nerde bir Türk düşmanı varsa onunla ittifak kurup silahlanan bir Rum yöntiminden yardım talep etmenin, ve

İrice bir aile arabasının bagajına sığabilecek miktardaki bir kaç çanta galoş, maske ve önlük ile bir-iki koli tabletten ibaret sözde/göstermelik yardım malzemesi ile ilgili olarak, arka arkaya dayanmış kapalı kamyonlardan sanki tonlarca malzeme aktarılırmış gibi sahte/aldatıcı algı yayan mizansen görüntüleri dünyaya servis ettirmenin veya buna vesile olmanın,

Üstelik bu mizanseni, Devletimizin yürürlükteki gümrük ve rüsumat kurallarını çöpe atarcasına, göstermelik yardım malzemesini devlet görevlilerinin kontrolünden, sayıp dökümünden ve kaydından geçirmeden mevzuata uygun olmayan tarzda Lefkoşa belediyesinin resmi araçlarını kullanarak ve resmi görevlilerine yaptırmanın, adı “insani yardım operasyonu” değil, Kıbrıs Türk Halkının, Şimdiye kadarki mücadelelerinde olduğu gibi pandemi ile mücadelesindeki başarısıyla pekiştirdiği özgüvenine,

Canı, kanı ve şehitleri pahasına elde ettiği onur ve şerefine,

Devletimizin egemenliğine ve bu zor günlerde Tüm dünyanın dahi yardımına koşan yagâne hamimiz Anavatanımız Türkiye’nin itibarına

Yönelik suikast düzenlemektir, haysiyet cellatlığına soyunmaktır.

Bu nedenle, zaten makamını mücbir sebeplere bağlı ve kadük olarak işgal etmekte olan Akıncı’yı protesto edip istifaya davet ediyor, İç İşleri Bakanlığımızdan ve/veya ilgili diğer tüm Devlet makamlarımızdan bu skandal operasyona başında bulunduğu belediyeyi alet eden Lefkoşa belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın görevden alınarak hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla.”