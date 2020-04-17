Özyiğit: Akıl tutulması yaşıyoruz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı açıklamada Başbakan Ersin Tatar’ı eleştirdi ve akıl tutulması yaşadığını iddia etti. Özyiğit’in açıklaması şöyle;

“Herhalde akıl tutulması yaşıyoruz. Başka türlü olmasına imkan yok. Düşünebiliyor musunuz, bir ülkenin Başbakanı, toplumumuzun sağlığı için Sağlık Komitesi’nin istediği ilaçların Kıbrıs’ın Güneyinden Kuzeyine geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Akıncı ile LTB Başkanı Sn. Harmancı’yı “kaçakçı” ilan ediyor. Üstüne üstlük bunu derhal düzeltmek yerine de gaf üstüne gaf yapıyor ve diyor ki, “gelen ilaçları Sağlık Bakanlığı inceleyecek, uygun görülürse kullanılacak.”

Bu ne aymazlık. Belli ki Sn Tatar’a oturduğu koltuk 3 – 5 bundo büyük gelmiş. Dolayısıyla Sn. Başbakan’a çağrımdır. “Ya yaptığınız hatayı derhal düzeltin ve Sn. Cumhurbaşkanı ile Sn. Harmancı’dan özür dileyin, ya da derhal istifa edin.”