Yasadışı bahis zanlıları 2 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “ Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklanan zanlılar Müslüm Kartal, Sinan Yıldırımlar ve Suat Yıldırımlar’ın ardından zanlı Halil Sümer, zanlı Olcay Oksay, zanlı Mehmet Güleç ve zanlı Eren Zeytuncu da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 23.01.2023 tarihinde Gazimağusa ve Lefkoşa’da meydana gelen “Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçuna methaller olan Müslüm Kartal 24.01.2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi Huzuruna çıkartılarak aleyhinde 3 gün süre ile tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta; Müslüm Kartal’ın sayısı henüz tam olarak tespit edilemeyen birçok sim kartı satmış olduğu zanlı Halil Sümer’in Girne’de tespit edilmiş olup mahkeme emri gereği ikametgahında yapılan aramada; yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 2 cep telefonu, 4 adet sim kart ve 1 adet harici USB bellek bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç’in de Girne’de tespit edilmiş olup yapılan soruşturmada, zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç’in tasarrufunda yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımında kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 1 adet harici Hard-disk, toplam GSM hattı ve 4 adet cep telefonu ve toplam 283 adet GSM sim kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, yine ayni gün mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikatta zanlı Halil Sümer ile birlikte giderek yasadışı olarak faaliyet gösteren bahis ve kumar sitelerinde kullanmak üzere Müslüm Kartal’dan GSM hattı satın aldığı tespit edilen zanlı Eren Zeytuncu’nun Girne’de tespit edildiğini belirtti.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara, emarelere ve tanıklara müdahale etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğundan bu aşamada zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.