Cuma akşamından itibaren yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede Cuma akşamından, Pazartesi gününe kadar yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Salı ve Çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette; cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı esecek.