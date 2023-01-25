40 örgüt yarın Din İşleri Dairesi önünde eylem yapacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

40 örgüt yarın Din İşleri Dairesi önünde eylem yapacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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40 örgüt yarın Din İşleri Dairesi önünde eylem yapacak

Bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplumdan oluşan 40 örgüt, yarın Din İşleri Dairesi önünde eylem yapacağını açıkladı.

 Örgütler, “laik, çağdaş, demokratik değerlere, yaşam biçimine, özgürlüklere saldıran zihniyeti” protesto etmek amacıyla saat 16.30’da bir araya geleceklerini duyurdu.


 Örgütlerden yapılan açıklamada, “Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘Dur’ demek için yan yana ve dayanışma içinde mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamaya aşağıda yer alan örgütler imza koydu:

 “Alevi Kültür MerkeziBağımsızlık YoluBaraka Kültür MerkeziBarış DerneğiBasın-SenBiyologlar DerneğiBKP, CTP Kadın Örgütü, DAÜ-SEN, DAÜ-Bir-SenGirne Düşünce DerneğiGüç-Senİnsan Hakları PlatformuKadın Eğitimi KolektifiKamusenKıbrıs Alevi Kültür VakfıKıbrıs Sanatçı ve Yazarlar BirliğiKıbrıs Türk Barolar BirliğiKıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiKıbrıs Türk Güzellik Uzmanları BirliğiKıbrıs Türk Kuaförler BirliğiKıbrıs Türk Kütüphaneciler DerneğiKıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları BirliğiKıbrıs Türk Tabipleri BirliğiKıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar DerneğiKıbrıs Türk İnsan Hakları VakfıKTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Yeşil Barış Hareketi, YKP”

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Tags:Ahmet Ünsaldin işleriEylem
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