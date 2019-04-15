Kıbrıs

Yasa-Sen görev bölümü yaptı

Başkanlığına Emir Ali Öztüccar, As Başkanlığına ise Ejdan Sadrazam getirildi

15 Nisan 2019
YASA-SEN

Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikası (Yasa –Sen) başkanlığına Emir Ali Öztüccar, As Başkanlığına ise Ejdan Sadrazam getirildi.

Yasa –Sen’den verilen bilgiye göre, 10 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği 1’inci Genel Kurulu’nda
seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri, 11 Nisan tarihinde kendi aralarında toplanıp görev bölümü yaptı.
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Genel Sekreter Adem Köksal, Mali Sekreter Celal Oduncuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Feyza Sarıkamış Yılmaz, Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Nülgen Sancak, Basın Yayın ve Dışilişkiler Sekreteri İlksev Destebanoğulları.
Denetleme ve Disiplin Kurulu ise şöyle, Başkan Sibel Yemenicoğlu, Üye Pembe Unan Ersöz, Üye Servet Özyılkan.

 

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