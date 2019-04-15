Yaşam

Bilinen son dişi Yangtze kamplumbağası öldü

15 Nisan 2019
son dişi yangtze kaplumbağası

Çin’de dünyada türüne çok nadir rastlanan yumuşak kabuklu bir Yangtze kaplumbağası öldü.

BBC’nin haberine göre, dev dişi Yangtze kaplumbağası, Çin’in güneyinde Suco hayvanat bahçesinde öldü.

Uzmanların ölümünden 24 saat önce 90 yaşının üzerindeki kaplumbağaya beşinci kez aşılama işlemi yapmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaplumbağanın ölüm nedeninin araştırıldığı ve yumurtalık dokusunun gelecekteki çalışmalar için alındığı kaydedildi.

Dişinin ölümünün ardından Suco hayvanat bahçesinde sadece bir erkek Yangtze kaplumbağası kalırken, bu türlerden iki tane de Vietnam’da bulunduğu belirtiliyor.

“Rafetus swinhoei” olarak da anılan, yaşam alanları Yangtze Nehri’nin geçtiği delta olan Yangtze kaplumbağasının nesli, avlanma ve doğal ortamlarının yıkımı nedeniyle kritik düzeyde tehlikede.

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