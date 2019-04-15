Kıbrıs

Harnup yetiştiriciliği eğitimi düzenleniyor

15 Nisan 2019
harnup

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Orman Dairesi Müdürlüğü, harnup yetiştiriciliği üzerine İskele’de eğitim verecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, düzenlenecek olan eğitimde aşılama, gübreleme, pekmez ve alternatif harnup ürünleri yapımı hakkında bilgi verilecek.
İskele’de 19 Nisan’da saat 10.00’da İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde uygulamalı eğitim saat 12.00’de ise Boğaz Harnup Kooperatifi’nde teorik eğitim verilecek.

 

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