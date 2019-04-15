Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi tahtında UBP Genel Başkanı Ersin Tatar “Turizm alarm veriyor” başlıklı konuşma yaptı.

Turizmin ülkedeki en önemli sektörlerden olduğunu, dış ticaret açığının kapatılmasında önemli payı bulunduğunu dile getiren Tatar, sektörün artık önünü göremeyecek durumda olduğunu söyledi.

Hükümetin sektöre yapması gereken ödemelerin yapılmadığını, bu alacağın 120 milyon TL düzeyinde olduğunu ifade eden Tatar, 2019-2020 dönemine ait harcamaların ödenemeyecek bir durumda olduğu yönünde de bir algı oluştuğunu belirtti.

Hükümetin bu konuya ağırlık vermesi gerektiğini dile getiren Tatar, bu önemli sektörün böyle bir belirsizlikle yoluna devam etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Ülkeye gelen yolcu sayısında ve dolulukta düşüş yaşandığını dile getiren Tatar, tedbir alınmazsa bu düşüşün yüzde 30’a çıkacağından endişe edildiğini dile getirdi.

Sektör temsilcilerinin de konuyla ilgili açıklamaları olduğunu söyleyen Tatar “Ancak yeni sezonda ciddi tedbirler alınmasıyla bu yangının önüne geçilebilir” dedi.

ATAOĞLU: “FARKLI DESTİNASYONLARDAN TURİST GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanıt vermek için kürsüye çıktı. Bu konunun zaten gündemlerinde olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektörün Maliye Bakanı’yla yaptığı görüşmelerde bu konunun da ele alındığını belirtti.

Yolcu sayısında düşüş olduğunu, bu sayıyı nasıl artırabilecekleriyle ilgili girişimleri bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, ülkeye farklı destinasyonlardan turist getirmek için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Yerli istihdam ve yerli üretimin desteklenmesiyle ilgili Ocak ayında yapılan çalışmanın ikincisini Mayıs’ta yapacaklarını dile getiren Ataoğlu, bu çalışmanın elde edilen somut veriler ışığında geniş katılımla gerçekleştirileceğini anlattı.

Teşvikler konusunda yapılan çalışmalara değinen Ataoğlu yeni teşvik kitapçığının Haziran ayında dağıtılacağını açıkladı.

Ataoğlu Tatar’a bu konuya gösterdiği ilgi için teşekkür etti.