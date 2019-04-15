Denktaş: KIB-TEK’le mahsuplaşma yapıldı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Elektrik Kurumu’nun alacağı var” sözünün artık doğru olmadığını çünkü kurumla mahsuplaşma için hesaplama yapıldığını ve alacak-verecek eşitliğinin sağlandığını açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın sunuşlarına yer verildi. Bu bölümde bazı ivedilik tezkereleri onaylandı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da kürsüye çıkarak “Elektrik Kurumu’nun alacağı var” sözünün artık doğru olmadığını çünkü kurumla mahsuplaşma için hesaplama yapıldığını kaydetti.

Alacak-verecek eşitliğinin sağlandığını dile getiren Denktaş kurumun devletten alacağı var söyleminin doğru olmadığını anlattı.

Bundan sonra da kamuyla kurum arasında daha doğru bir işleme şeklinin gündeme geleceğini dile getiren Serdar Denktaş, son dönemde bazı ödemelerin bilinen nedenlerle ötelendiğini kaydetti.

Cuma günü Seyahat Acenteleri Birliği’yle görüştüklerini hatırlatan Denktaş, alacakların ödenmesi konusunda mutabakat oluşturduklarını anlattı.

Kendi bilançolarında teşviki yansıtmayan acenteler olduğunu dile getiren Denktaş, Perşembe günü Gelir İdaresi ile muhasiplerin bir araya geleceğini açıkladı.

Acentelerin 2017 yılından olan alacaklarını 2017 yılı kuruyla aldıklarını anlatan Denktaş, aradaki kur farkının yansıtılması için de çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Denetim konusunda otomasyona geçildiğini söyleyen Denktaş, gelecek yıl için teşviklerin yüzde yüzünün KKTC kaynaklı olması, Türkiye’den gelecek kaynağın turizm altyapısına harcanması yönünde çalışmaları olduğunu belirtti.

Turizm gelirlerinin bu teşvikler sayesinde arttığını anlatan Denktaş, bunun kamuoyunda sanki havadan para veriliyor algısı oluştuğunu ancak bu teşvikler sayesinde gelir elde edildiğini kaydetti.

ARIKLI: “KIB-TEK ZOR DURUMDA… ASKER BORCUNU ÖDEMİYOR, KURUM DEVLETTEN DE ALACAKLI”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da 62. madde tahtında “Kıb-Tek” konusunda konuştu. İddialar üzerine yaptıkları araştırma sonucu “Asker”in kuruma ödemesi gereken 120 milyon TL civarında elektrik borcunu ödemediğini gördüklerini dile getiren Arıklı, zaten devletten de alacaklı olan kurumun çok zor durumda olduğunu kaydetti.

Bu tutarlar ödenmediği için kurumun bankalara borçlandığını ve faiz ödemek durumunda kaldığını dile getiren Arıklı, bu rakamlar ödenmiş olsa belki de Kıb-Tek’in zam yapmak zorunda kalmayacağını kaydetti.

TC’nin dış yardımlarına devam ettiğini kaydeden Arıklı, “Bu yardımlar yapılırken sistem değişikliği gibi bahaneler söz konusu değil de neden protokol konusunda ortaya çıkıyor?” dedi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, Taşkent’te yaşayan bir kadının durumunu geçen hafta Meclis gündemine taşıdığını hatırlatarak bu kişiyle hâlâ ilgilenilmediğini söyledi. Arıklı bu konuda hükümete “teessüflerini” ilettiğini de sözlerine ekledi.

ERHÜRMAN

Daha sonra söz alan Başbakan Tufan Erhürman, Arıklı’nın verdiği adresle ilgili hem Vakıflar hem Kızılay’a o günden bilgi verdiğini dile getirdi.

Erhürman, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’den aldığı bilgiye göre verilen adrese gidildiğini öğrendiğini açıkladı.

ARIKLI

Yeniden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Taşkent’te bahsettiği eve görevlilerin ulaştığı bilgisini aldığını açıkladı.

Başbakan’a gönderdiği teessüfleri geri aldığını söyleyen Arıklı, ancak ilgili memurların kendilerine verilen görevi anında yerine getirmek durumunda olduğunu söyledi.