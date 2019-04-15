“Yiğitler Gafgarıt Festivali”nin 10’uncusu düzenlendi

“Yiğitler Gafgarıt Festivali”nin 10’uncusu dün (14 Nisan Pazar 2019) yapıldı.

YİĞİT-DER 16 AĞUSTOS ÖZGÜRLÜK PARKI’nda yapılan festival, havanın da güzel olmasından dolayı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Festival; YİĞİT-DER Başkanı Rabia Merter, Yiğitler Muhtarı Raşit Özsağlam, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapmış olduğu konuşmalarla başladı.

Güçlü sesi ve sevilen kişiliğiyle festivallerimizde bizi yalnız bırakmayan Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleşen festivalde yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra, çocuklar için eğlenceli yarışmalar, ayrıca kadınlar arasında gerçekleşen gafgarıt soyma yarışması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:

“KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ÇOK ÖNEMLİ”

“Bölge halkıyla bir kez daha birlikte olmaktan çok mutluyum. Gafgarıtın insan sağlığına çok yararı var. Festival nedeniyle gafgarıt hakkında bilgi edindim ve ürünün faydalarının öğrendim. Yabani enginar olarak da bilinen gafgarıt özellikle karaciğer için çok faydalı. Festival ile gafgarıt öne çıkarılırken, faydalarını da dile getirerek, tüketimini sağlamak gerekmekte.

Muhtar, aza, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, bölge halkı, askeri yetkililer, hep birlikte el ele vererek, dayanışma içerisinde çalıştıklarında sonuçlar da çok güzel oluyor, biraz önce bunun saptamasını dinledik. Eğer bu halka bir yerinde bir şekilde kopuk kalıyorsa orada sorunlar ya çözülmez, ya da daha yavaş çözülür. O nedenle yapılacak olan her işte asker-sivil ilişkisi, dayanışması, sivilin çeşitli kurumların kendi arasındaki uyumu, koordinasyonu, el ele vermesi son derece hayatidir, önemlidir. Hele içinde bulunduğumuz şartlarda, ekonomik durumu kast ediyorum, bu konuda dayanışma son derece önemlidir.”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:

“GELİN BİRLİK BERABERLİK İÇERİSİNDE BU BÖLGEDEKİ DEĞERLERİMİZİN DEĞERLERİNİ DEĞERLENDİRELİM”

“Biz geçtiğimiz yıl ısrarla bu bölgedeki değerlerin ön plana çıkmasıyla ilgili, değerlerimizin değerlendirilmesiyle ilgili çalışma yapılabilmesiyle, girişim başlatmamız gerektiğini söyledik. Bugün gelir gelmez, hiç kimse söylemeden, geçen yıl bu konuşmayı yaptım, aradan bir yıl geçti, kimse kapıyı çalmadı. Bugün siz söylemeden ben söylüyorum: Gelin birlik beraberlik içerisinde bu bölgedeki değerlerimizin değerlerini değerlendirelim. Bir şansımız daha var. Yine bölgemiz içerisinden bir doktorumuz. Sayın Dr. Hasan Topal. Aynı zamanda tarih doktoru. Bu bölgenin tarihini de çok iyi bilen bir kardeşimiz. Sohbet sırasında duyduğunda, ‘Ciddi şekilde istendiği zaman bu katkıyı koyarım’ dedi. Ona da teşekkür ederim. Yani biz hazırız. Yeter ki kapımız çalınsın. Birlik beraberlik içerisinde, bu değerlerimizi kazandırmaya hazırız. Niye öteki bölgelerde, bütün değerlerin değerlendirilmesiyle ilgili dünyanın birçok yerinden gelen turistlerin ziyaretine açıyoruz da buraya açmıyoruz?.

İkinci konu gafgarıt. Bu bölgenin simgesi oldu. Yerel yönetimlerin artık bize ait olan ürünleri markalaştırması gerektiğini daha önce de vurguladı. Bugün de vurgularım. Eğer gafgarıt her yerde var ise ama gafgarıta esas sahip çıkan yer burası ise, burası gafgarıtı tescillemeli. Yiğitler’in ön plana çıkması gerektiği inancındayım. Biz sizlerle birlikte yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız.”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler:

“ÇOCUKLARIMIZIN SOSYALLEŞEBİLECEĞİ, HALKIN BİRLİKTE OLABİLECEĞİ, SPOR YAPILIP GÜNÜN GEÇİRİLEBİLECEĞİ BİR ALAN YAPILACAK”

“Bildiğiniz gibi 31 Mart tarihinde yapılacak olan festivalimiz 14 Nisan’a, bu güzel güneşli ve olumlu havada yapıldı. 28 Haziran’da mazbatayı aldık ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, seçim öncesinde ne söz verdiysek, meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, bu sözleri yerine getirmek için mücadele etmek zorundayız. Çünkü biz bir aileyiz. Bir aile olgusu içerisinde meclis üyelerim, muhtarlarım, belediye çalışanlarım ve bölge halkım ile birlikte genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, özelde Değirmenlik Belediyesi’ne sahip çıkmak zorundayız. Bu belde bizim beldemiz. Bu bölgede askerimizle birlikte çok işimiz var. Onlara da her zaman yanımızda oldukları için çok teşekkür ederim. Sayın Turizm bakanım Fikri Ataoğlu da burada. Onunla da tarihi eserler ile ilgili görüştüm ve kendisi gerekli katkısını yapacağını söyledi. İlerleyen günlerde bu konularda da çalışmalar yapılacak.

Buradan Yiğitler halkına bir müjde olsun. Seçim öncesi ne söz vermiş isek, 252 kilometre kare, 21 muhtarlık içerisindeki, Değirmenlik Belediyesi’nin güney doğu bölgesinde olan Yiğitler muhtarlığımıza ve halkımıza şu sözü vermiştik: Çocuklarımızın sosyalleşebileceği, halkın birlikte olabileceği, spor yapılabilinecek ve günün geçirilebileceği bir alanları yok. Değirmenlik Belediyesi ve meclis üyeleri olarak son toplantıda kararı alındı ve Mayıs-Haziran gibi bunun temelini atacağız. Yılsonuna doğru da biter gibi düşünüyoruz.

Bölgemiz çok geniş. Erdemli köyümüz var. Dilekkaya var. Kırıkkale var. Burada ne yapılıyorsa, o köylerde de Mayıs ayından itibaren çalışmalar yapılacak. İhaleleri yapılacak ve temelleri atılacak. ‘Gözden uzak, gönülden uzak’ dediler. Hayır. Buralar bizim hep gönlümüzdedir, hep de gönlümüzde kalacak. Her zaman da yanlarında olacağız.

Bugün buraya katılan herkese çok teşekkür eder, burada emeği geçen mesai arkadaşlarım belediye çalışanlarıma, muhtarıma, YİĞİT-DER kadın derneğine, köy halkına ve stantlarda emek veren tüm emekçilere çok teşekkür ederim.”

Raşit Özsağlam:

“Yiğitler deyince benim aklıma başka şeyler gelir. Yiğitler Mesarya’nın sınırında bir köy. Askerimiz ile kucak kucağa, 1974’den beri anavatandan gelen askerimizle, komutanlarımızla halkımız iç içe, kucak kucağayız. Gafgarıt tepeye yakın, sınırlarda çıkıyor. Bundan dolayı askerimizin izniyle köy halkı bu gafgarıtları topluyor. Komutanlarımız da onlara yardımcı oluyor ve halkım adına onlara çok teşekkür ederim.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Haziran’da görevi aldıktan sonra Yiğitler’e geldi ve daha mazbatasını almadan köyü dolaşmak istedi. Bugüne kadar gerçekten köyümüzün yollarını, sokaklarını, festival alanını, kadınlarımızın isteklerini 6 ay içerisinde yaptı. Başkanımıza da köyüm ve şahsım adına teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ve Fikri Ataoğlu’na da saygılarımı sunarım.”

Rabia Merter:

“Bir hayal olarak yola çıktık. Çok ender bölgelerde festival yapılırken, acaba biz de başarabilir miyiz endişesiyle, bir de baktık ki 10’uncu yılımıza geldik. Şu anda hemen hemen birçok köy bizleri örnek alarak, festival etkinlikleri düzenlemektedir. Ne mutlu ki dernek üyeleri ve köy halkı olarak azmimizi hiçbir zaman kaybetmedir. Festivalimize katkı koyan, başta belediye başkanımıza ve emeği geçen tüm personeline çok teşekkür ederim.

DOLU DOLU FESTİVAL

Pazar günü saat 10:30 da başlayacak “10. Yiğitler Gafgarıt Festivali”nde; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Fit’n Girl Fitness-Freestler Dans Grubu, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi 5. Mevsim Yaşam Korosu konseri, İl-Sel Power Fit, Değirmenlik Belediyesi Orkestrası konserinin yanı sıra, çocuklar için çeşitli aktiviteler, eğlenceli sihir gösterileri yer alacak. Tuncay Köşker’in işaret diliyle şarkılar söyleyeceği etkinlikte ayrıca YDÜ Dans Grubu, Değirmenlik Halk Dansları Topluluğu Orak Grubu, Dila Zumba Fitness Grubu’nun gösterileri oldu.

Etkinlik, Grup Cousins ve ülkemizin sevilen gruplarından olan GRUP RAST’ın konserleriyle son buldu.