Yarısını bile kullanamadık

KKTC 2017 Ekonomik Göstergeler Raporu’na göre 2017 bütçesini iki kalem zorladı. Cari transferler ve personel giderleri bütçeye ciddi yük oldu Türkiye’den alınan hibe ve krediler için ayrılan bütçe ise 2 milyar TL’ye yaklaşırken reformlar yapılmadığı için biz yüzde 46’sını kullanabildik

TÜRKİYE’DEN YARDIM TAVAN YAPTI: KKTC2017 Ekonomik Göstergeler Raporu’na göre Türkiye’nin KKTC’ye ayırdığı hibe ve kredilerde de ciddi bir artış yaşandı. 2016 yılında 726 milyon 280 bin 961 Türk Lirası olan hibe ve krediler kaynağı, 2017 yılında bütçe ve devir ödenekleri dahil 1 milyar 858 milyon 488 bin 587 TL’yi buldu

YÜZDE 46’SINI KULLANABİLDİK: 2017 yılında bazıhibelerreformlar gerçekleştirilmediği için serbest bırakılmadı. Reformlar yapılmadığı için tam 982 milyon TL Türkiye’ye geri döndü. 2017’de KKTC hükümeti tarafından kullanılan hibe ve krediler toplamda 675 milyon. Bu da gelen yardımın yüzde 46’sına denk geliyor

CARİ TRANSFER BÜTÇENİN YARISI: 2017 bütçesinin yüzde 45’i cari transfer harcamalarına gitti. Cari transfer harcamalarının ardından ise kamuda ciddi sıkıntı yaratan personel giderleri ikinci sırada yer alıyor. Personel giderlerinin bütçe içerisindeki yeri ise yüzde 34 oldu

Bertuğ TOPAL

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından hazırlanan ve yayınlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti2017 Ekonomik Göstergeler Raporu, son iki yılda geçmiş Türkiye’ye bağımlılığın arttığı gerçeğini ortaya koyuyor. 2016 öncesi yıllarda KKTC’nin Türkiye’den aldığı yardımlardaki düşüş 2016-2017 döneminde yerini artışa bıraktı.

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri öncesinde ülkeyi yöneten Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Hükümeti’nin göreve gelmesinin 2016’daki bütçe giderlerinde 4 kalem hariç, diğer tüm kalemler arttı.

Bununla birlikte Savunma Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Çevre Koruma Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Giderlerinde artış yaşandı.

Cari transfer neredeyse bütçenin yarısı

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre; 2017 bütçesinin yüzde 45’i cari transfer harcamalarına gitti. Cari transfer harcamalarının ardından isekamuda ciddi sıkıntı yaratan personel giderlerine harcandı. Personel giderlerinin bütçe içerisindeki yeri ise yüzde 34 oldu.

Öte yandan bütçenin yüzde 7’si Mal ve Hizmet Alım Giderleri için harcanırken, Faiz Giderleri yüzde 5, Yedek Ödenek yüzde 5, Mahalli Yatırım yüzde 2 ve Sosyal Güvenlik Kurumlar ise yüzde 2’lik bölümünü tuttu.

Mahalli gelir-gider farkı 602 milyon

Raporun ayrıntılarına bakıldığı zaman birçok noktada açık da belirtiliyor. Rapor, bütçedeki mahalli gelir ve gider arasındaki farkı da gözler önüne serdi.

2016 yılında mahalli gelir-gider arasındaki125 milyon TL iken 2017’nin kasım ayına kadar bu rakam 603 milyon TL oldu.

Söz konusu yıl, mahalli gelir 3 milyar 632 milyon TL olarak belirlenmesine rağmen mahalli gider 4 milyar 234 milyon TL oldu.

Böylelikle mahalli gelirler, 2010 yılından beridir olduğu gibi 2017 yılında da bütçe eksiye düşmüş oldu.

2010’dan beridir hep ekside

Raporda, geçmiş yıllardaki mahalli gelir-gider /açık verileri de açıklandı.Buna göre 2006’da mahalli gelir 1 milyar 215 milyon TL, mahalli gider ise 1 milyar 470 milyon TL olarak belirlenmiş, mahalli açığın 255 milyon TL olduğu tespit edilmişti.

Diğer yıllardaki dağılım şöyleydi:

“2007’de mahalli gelir 1 milyar 628 milyon TL, mahalli gider 1 milyar 796 bin TL, mahalli açık 167 milyon TL, 2008’de mahalli gelir 1 milyar 634 milyon TL, mahalli gider 2 milyar 6 milyon TL, mahalli açık 371 milyon TL, 2009’da mahalli gelir 1 milyar 577 milyon TL, mahalli gider 2 milyar 200 milyon TL, mahalli açık 622 milyon TL, 2010’da mahalli gelir 1 milyar 791 milyon TL, mahalli gider 2 milyar 285 milyon TL, mahalli açık 494milyon TL, 2011’de mahalli gelir 1 milyar 952 milyon TL, mahalli gider 2 milyar 399 milyon TL, mahalli açık 447 milyon TL, 2012’de mahalli gelir 2 milyar 338 milyon TL, mahalli gider 2 milyar 498 milyon TL, mahalli açık 160 milyon TL, 2013’de mahalli gelir 2 milyar 286 milyon TL, mahalli gider 2 milyar 697 milyon TL, mahalli açık 411 milyon TL, 2014’te mahalli gelir 2 milyar 709 milyon TL, mahalli gider 3 milyar 63 milyon TL, mahalli açık 354 milyon TL, 2015’te mahalli gelir 2 milyar 916 milyon TL, mahalli gider 3 milyar 240 milyon TL, mahalli açık 324 milyon TL, 2016’da mahalli gelir 3 milyar 454 milyon TL, mahalli gider 3 milyar 579 milyon TL, mahalli açık 125 milyon TL”

Türkiye’den yardım tavan yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti2017 Ekonomik Göstergeler Raporu’na göre Türkiye’nin KKTC’ye yaptığı yardımlarda ciddi bir artış yaşandı. 2016 yılında 726 milyon 280 bin 961 Türk Lirası olan hibe ve krediler 2017 yılında 1 milyar 858 milyon 488 bin 587 TL’yi buldu.

Rapora göre bu rakamların bütçe ve devir ödenekleri dahil rakamlar olduğu ifade edildi.

Yüzde 46’sını kullanabildik

2017 yılı yardımların Türkiye tarafından belirli reform maddelerinin hayata geçirilmemesi nedeniyle serbest bırakılmadığı da görüldü. Reformlar yapılmadığı için tam 982 milyon TL Türkiye’ye geri döndü. 2017 yılında KKTC hükümeti tarafından kullanılan hibe ve krediler toplamda 675 milyon oldu. Bu da gelen yardımın yüzde 46’sına denk geliyor.

Hem mevduat hem kredi artıyor

Rapora göre bankacılık sektörü de belirli bir düzeyde yükseliş gösteriyor. Rakamlara göre hem mevduat hesapları hem de kredilerde bir artış gösteriyor.

2016 yılında mevduat 16 milyon 635 bin TL krediler ise 11 milyon 921 bin TL iken 2017’nin ilk çeyreğinde bu rakamlar mevduatta 17 milyon 652 bin TL ve kredilerde 12 milyon 411 bin TL oldu.