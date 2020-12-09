Hava DurumuManşet

Yarından sonra Salı gününe kadar yağmur bekleniyor

9 Aralık 2020
yağışlı hava



KKTC’de havanın yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, olması, yarından sonra Salı  gününe kadar yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10 – 16 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre belirtilen sürede  ülkenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında kalacağı tahmin ediliyor.

Yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarından sonraki günler Salı gününe kadar yağmurlu, Salı ve Çarşambe günleri ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında  seyredecek; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğulu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.



devlet piyangosu



Etiketler
9 Aralık 2020


Başa dön tuşu