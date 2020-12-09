Baraka Tiyatro Ekibi “Ay Batarken”oyununu video formatında tiyatro severlere sunacak

Baraka Tiyatro Ekibi, John Steinbeck’in “Ay Batarken” romanından uyarlanan tiyatro oyununu, video formatında tiyatro severlere sunacak.

Baraka’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oyunun prömiyeri, oyuncularının da katılımıyla 15 Aralık Salı günü saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, Baraka oyuncuları tarafından küçük gruplar halinde bir araya gelinerek video kaydı yapılan oyun, film şeklinde montajlandı.

Biletsiz ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösterime, pandemi önlemlerine uygun olarak maskeli ve sınırlı sayıda seyirci alınacak. Bu nedenle oyunu izlemek isteyen sanatseverlerin 19.45’te AKM’de olması tavsiye edildi.

Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla hazırlanan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren video-oyunun konusu ise şöyle aktarıldı:

“Geçimini madencilikle sağlayan ve uzun yıllardır savaş görmemiş huzurlu bir kasaba, askeri bir birlik tarafından apansız işgal edilir. Savaş nedir bilmeyen kasabalıların beklenmedik şekilde karşı karşıya kaldığı bu olay, dışarıdan gelen düşmanın yanı sıra içlerinden çıkan hainlerin de keşfi anlamına gelmiştir. Sakin, sıradan ama bağımsızlığına düşkün bu insanların zamanla hararetlenen sessiz mücadelesi, bardağı taşıran son damlayla, gözüpek bir meydan okumaya, öfkeli bir direnişe dönüşür.”