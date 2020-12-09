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Kudret Özersay: Bildiğin eğri gemi eğri sefer

9 Aralık 2020
Kudret Özersay



HP Milletvekili Kudret Özersay, UBP-DP-YDP hükümeti kabinesini değerlendirdi.

Açıklamasında “”Eğreti” denilen şey tam da bu olsa gerek.” diyen Kudret Özersay, siyasi partilerin destekçilerinin dahi bunu içlerine sindirebileceklerini sanmadığını söyledi.

Açıklama şöyle:

“Eğreti” denilen şey tam da bu olsa gerek. Sadece toplumun değil, ortaklaşan siyasi partilerin destekçilerinin dahi bunu içlerine sindirebileceklerini sanmıyorum. Eğri gemi doğru sefer bile değil bu, bildiğin eğri gemi eğri sefer, eğreti yapı…Çok gitmez



devlet piyangosu



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9 Aralık 2020


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