Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin kabinesi belli oldu.

Çeşitli dönemlerde bakanlık görevinde bulunan UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner ilk kez başbakanlık koltuğuna oturdu. 1966 doğumlu Saner, koalisyon hükümetinin en genç üyeleri arasında yer alıyor. Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da Saner ile aynı yaşta olduğu kabinenin en yaşlı üyesi ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu.

Eski kabinelerin aksine hiç kadın bakan yer almadığı Bakanlar Kurulu’nun çoğunluğu daha önceki hükümetlerde görev yapmış milletvekillerinden oluşuyor.

Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na getirilen YDP’nin Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ile son genel seçimlerde ilk kez Meclis’e giren Girne Milletvekili Koral Çağman yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak ilk kez bakanlık görevi üstlendi.

UBP-HP hükümetinin UBP kanadında yer alan bazı bakanların farklı bakanlıklarda göreve devam ettiği yeni kabinede yerini bir tek Sağlık Bakanı Ali Pilli korudu. Güzelyurt Milletvekili Pilli, UBP-HP hükümetinde de Sağlık Bakanı’ydı.

UBP-HP koalisyonunun Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyonunda görev almayan isimler oldu.

Önceki hükümette Turizm ve Çevre Bakanı olan Girne Milletvekili Kutlu Evren İçişleri Bakanlığı’na; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’na; Maliye Bakanı olan Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olan İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na getirildi.

Hükümetin üçüncü ortağı DP’nin Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu ise, geçmişte 2 dönem görev yaptığı Turizm ve Çevre Bakanlığı koltuğuna yeni hükümette yeniden oturdu.

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, bir önceki hükümette bir süre Turizm ve Çevre Bakanlığı yapan Girne Milletvekili Ünal Üstel oturdu.

Dışişleri Bakanlığı’na ise, yeni kabinede dışarıdan atanan tek isim Tahsin Ertuğruloğlu getirildi. UBP’den pek çok kez milletvekili seçilen Ertuğruloğlu, iki dönem Dışişleri Bakanlığı, bir dönem de Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.

YENİ KABİNENİN ÖZ GEÇMİŞİ

Cumhuriyet Meclisi web sitesinde yer alan bilgilere göre yeni kabinede görev alanların öz geçmişleri şöyle:

BAŞBAKAN HAMZA ERSAN SANER

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili. 1966 yılında Mağusa’da doğdu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1988 yılında Trakya Üniversitesi’nden Mimar olarak mezun oldu. 1989 yılında İ.T.Ü. Bina Yapımı Yönetimi Yüksek Lisans sınavını kazandı.1993 yılında UNHCR düzenlediği Geleneksel Kıbrıs Evleri ve Çevre projesinde yer aldı ve mimari alanda Kıbrısta ilk kez yayınlanan 12 Traditional Houses Kitabına hazırladığı proje ile katkı koydu. 1998-2004 yılları arasında üç dönem Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak, 2002-2008 yılları arasında ise üç dönem UBP Parti Meclisi üyesi görevini yürüttü. 2002 yılında yapılan Yerel Yönetim seçimlerinde UBP Belediye Meclis üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP’den Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi görevini sürdürdü.2001-2002 Futbol sezonunda Çanakkale Spor Kulübü Başkanlığı görevini yaptı. 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. 2013-2015 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nin temsilcisi olarak Avrupa Birliği Parlamentosu’nda görev yaptı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. 7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde Gazimağusa Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulu üyesi ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite üyesi görevlerine getirildi. 2018-2019 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde görev yaptı. İngilizce bilir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI ERHAN ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa Milletvekili. 1962 yılında Kars-Ardahan’da doğdu. İlköğrenimini Kars’ta yapan Arıklı 1975 yılında ailesi ile birlikte Kıbrıs’a göçmüş ve Ortaöğrenimini Kıbrıs’ta yaptı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Arıklı, burada “Kıbrıs Türkünün Dini Yapısı” konulu Yüksek Lisans Tezini yapmıştır. 1991 yılından itibaren KKTC’nin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yapan Arıklı, 34 Türk Devlet ve Topluluğunda 100’ün üstünde konferans vermiştir. Türk Tarihi ve Türk Kültürü ile ilgili çalışmalarından dolayı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cahar Dudayev tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile taltif edilmiştir. 2005 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde “17.yy’da Osmanlı Hakimiyetinde Azerbaycan” konulu doktora çalışmasını başarı ile tamamlamıştır. 2005 yılında KKTC Dışişleri Bakanının özel temsilcisi sıfatı ile Azerbaycan’da görevlendirilmiş ve KKTC’den Azerbaycan’a doğrudan uçuşların gerçekleşmesini organize etmiştir. Daha sonra çalışmalarını Orta Asya’ya kaydıran Arıklı, Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan’da Temsilci olarak görevlendirildi. 1992 yılında Milliyetçi Düşünce Derneği, 1994 yılında ise Türk Birliği Kültür Merkezi (Türk-Bir) Genel Başkanlığı yapmış çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır. 7 Ocak 2018 tarihinde Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi Gazi Mağusa Milletvekili seçilmiştir. Halen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığı ve Gazimağusa Milletvekilliği görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU

1953 yılında Lefkoşa’da doğdu. ABD’nin Arizona Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1983-1991 yılları arasında Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda görev yaptı. 1986-1991 yılları arasında KKTC Londra Temsilciliği’nde Siyasi İşler sorumlusu olarak çalıştı. 1991 Yılında Başbakanlık Müsteşarı oldu ve 1994 yılına kadar bu görevi yürüttü. 1995’de ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi üzerine bir yıllık Humphrey Fellowship eğitim programına katıldı. 1996 yılında yeniden Başbakanlık Müsteşarlığına atandı. BRT Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulundu. 6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili olarak seçildi ve 1999-2003 yıllarında UBP-TKP ile UBP-DP Hükümetlerinde Dışişleri ve Savunma Bakanı olarak görev aldı. 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 16 Aralık 2006 tarihinde yapılan UBP Kurultayında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçildi ve 29 Kasım 2008 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Haziran 2009 – Nisan 2010 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) toplantılarında Ulusal Birlik Partisi’ni temsil etti. 15 Mart 2010 – 15 Temmuz 2011 tarihleri arasında Bağımsız Milletvekili olarak görevini sürdürdü. 15 Temmuz 2011 tarihinde ise Demokrasi ve Güven Partisi’ni kurdu. 31 Aralık 2012’de yeniden UBP Milletvekili olarak görev aldı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. AKPA toplantılarında UBP’yi temsil etti. 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler-Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat parti Ulusal Güçler Hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KORAL ÇAĞMAN

Demokrat Parti Girne Milletvekili. 30 Ekim 1959 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Köşklüçiftlik İlkokulu ve Türk Maarif Kolejinde tamamladıktan sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. Yine İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi İhtisası yaparak 1991 yılında ülkeye döndü. 1991-1993 yıllarında Askerlik Görevini yaptı. 1994 yılında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladı. 1999 Gölcük Depreminde KKTC Yardım Ekibinde görev aldı. 2000’de ABD’de Göçük Altında Arama Kurtarma Eğitimi, 2001 ‘de yine ABD’de paramedik eğitmenliği ile ilgili Fulbright bursları aldı. 2004 yılında Tsunami felaketi sonrası Endonezya’da, 2005 yılında Deprem Felaketi sonrası KKTC Yardım Ekiplerinin Başkanı olarak yurtdışı görevlerinde bulundu. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 7 Ocak 2018 yılında yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Girne Milletvekili olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU

Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili. 1964 yılında Avtepe’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gazimağusa’da tamamladı. İşletme mezunudur. Ataoğlu, Berna Ltd. Benzin İstasyonu, Ataoğlu Oksijen Sanayi ve Pet-Mak Ltd. Şirketini kurdu halen direktörlüklerini yürüttü. Girne Amerikan Üniversitesi’nde Amatör Yat Kaptanlığı Eğitimi alan Ataoğlu, Gazimağusa Tekvando Asbaşkanlığı görevini yaptı. 1992 yılından itibaren Demokrat Parti’de çeşitli görevlerde yer aldı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili seçilen Ataoğlu, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi’nde, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde, Sayıştay Komitesi’nde, Aile Evlenme ve Boşanma Değişiklik Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ad-Hoc Komitesi’nde görev yapmıştır. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde DP Gazimağusa Milletvekili olarak yeniden seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 22 Mayıs 2019’a kadar sürdürdü. Evli ve 3 çocuk babası olan Ataoğlu Rumca ve İngilizce biliyor.

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili. 1957 yılında Girne’de doğdu. İlköğretimini Köşklüçiftlik İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini de Türk Maarif Koleji’nde yaptı. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Turizm bölümünde tamamladı. Serbest meslek sahibi olarak, doğal mermer, granit ve seramik konularında faaliyet gösteren Şirket sahibidir. Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Cheshere faal üyeliği, Beşparmak Lions Kulübü kurucu üyeliği, Klasik Otomobil Kulübü kurucu üyeliği ve spor kulüplerinde yöneticilik gibi birçok sosyal faaliyetlerde bulunmuştur.1991 -1993 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi. 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Girne Milletvekili seçildi. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan UBP-HP koalisyonundaki değişimle 19 Haziran 2020 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ÜNAL ÜSTEL

Ulusal Birlik Partisi Girne milletvekili. 1955 yılında Baf’ın Yeşilova köyünde doğdu. Orta ve lise tahsilini Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi. 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı. 22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2006’dan 2009 yılına kadar Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüttü. 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden yeniden Girne Milletvekili Seçildi. 6 Nisan 2011 tarihinde I.Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde, yeniden Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili seçilen Sayın Üstel 4 Eylül 2013 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 9 Ekim 2015 tarihine kadar bu görevini yürüttü.7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçilmiştir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili. 1955’te Baf’a bağlı Falya (Gökçebel) köyünde doğdu. İlkokulu Falya’da, ortaokul ve liseyi ise Baf Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonar İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları (dahiliye) dalındaki uzmanlık eğitimini tamamladı. Bugüne kadar şu görevlerde bulundu: Türkiye’de çeşitli sağlık birimlerinde, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde, Cengiz Topel Hastanesi ve Lefke Sağlık Merkezi’nde İç Hastalıkları Uzmanı, Güzelyurt Sağlık Merkezinde ise sorumlu hekim olarak görev yaptı. 2013 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olarak seçildi ve 2018 Erken seçimine kadar bu görevi sürdürdü. Bu süreçte Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, Dilekçe Komitesi, Güzelyurt Hastanesi ile ilgili ihale süreci bu süreçte yaşananlar ve kamu ihale yasasının pratikte ortaya çıkardıkları zorluklar ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi üyeliklerini yaptı. 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Güzelyurt Milletvekili olarak seçildi. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI OLGUN AMCAOĞLU

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili. 3 Mart 1966’da Gönyeli’de doğdu. Bayraktar Ortaokulu ve Haydarpaşa Ticaret Lisesisi Muhasebe bölümünü tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kasım 1987 – 1992 yılları arasında Kredi Kambiyo Bölümü “B” imza yetkili Şef Yardımcısı olarak Kıbrıs Kredi Bankasında çalıştı. Mayıs 1992 yılında Gelir ve Vergi Dairesinde görev yaptı. 2001 yılında KDV Merkez Şube Sorumlusu oldu. 21 Temmuz 2009 yılında Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü oldu. 12 Ekim 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu. 4 Mayıs 2016 – 15 Ocak 2018 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü. 1997-2004 yılları arasında yedi dönem Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği’nde faal üyelik yaptı. 2004-2005 yılları arasında Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptı. 2005 Gönyeli Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Mali İşler sorumluluğu yaptı. 2001-2003 ve 2008-2009 Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanlığı yaptı. 2007 Gönyeli Spor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili Seçildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde, Komite Üyesi olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019’da kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. Çok iyi derecede İngilizce bilir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MALİYE BAKANI DURSUN OĞUZ

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili. 1966 yılında Samsun’da (Ayvacık- Çarşamba) doğdu. 1975 yılında KKTC’ye geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tezli olarak tamamladı. 1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim yanında, ABD’de Fulbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı. 2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçilmiştir. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili. 1965 yılında Topçuköy’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak Karpaz Meslek Lisesi’ne atandı. On yıl süreyle burada öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Ayni dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halk Edebiyatı branşında master eğitimi yaptı. 2001 yılında Gazimağusa KIBATEK Vakfı Edebiyat Kulübü’nün kurulma çalışmalarına katılıp Kulüp Başkanı oldu. İki yıl yürüttüğü Başkanlık döneminde birçok kültür faaliyetlerinde bulundu. 2001-2002 yılları arasında Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ve İskele Bekirpaşa Lisesi’nde Müdür Muavini olarak görev yaptı. 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde İdari ve Sosyal İşler Komitesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde, partisini temsilen görev yaptı. Aralık 2006’da UBP Genel Sekreterliğine seçildi. 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Başkanlığındaki Hükümette ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. 6 Nisan 2011 tarihinde Küçük Hükümeti değişikliğinde İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak görev aldı. 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP’den İskele Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde Komite Üyesi olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.