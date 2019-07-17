Yarından itibaren yağışlı ve rüzgarlı hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre, 18 – 24 Temmuz tarihleri arasında hava, haftanın ilk yarısı serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde yarın ve cuma günü 30 – 33 ºC, diğer günlerde 34 – 37 ºC sahillerde ise periyot boyunca 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.