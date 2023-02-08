Yarından itibaren hava sıcaklığı düşecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yarından itibaren hava sıcaklığı düşecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Hava durumu Yarından itibaren hava sıcaklığı düşecek….5 gün boyunca don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren hava sıcaklığının düşeceğini ve 5 gün boyunca don olayı beklendiğini açıkladı.

 


Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, 9-15 Şubat tarihleri arasında bölgede, alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                       

 

Havanın, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Cuma günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Pazar günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Salı ve Çarşamba günü de açık ve az bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedildi.

 

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 9- 12 derece, ikinci yarısında ise 13 -16 derece dolaylarında seyredeceği, rüzgarın da genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği belirtildi.

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Tags:donHavaKKTCSoğuk
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