Dışişleri Bakanlığı: Rum Dışişleri'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Dışişleri Bakanlığı: Rum Dışişleri’nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Dışişleri Bakanlığı: Rum Dışişleri'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetiminin Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi göndermesi teklifinin Türkiye tarafından kabul gördüğüne ilişkin Rum Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsünün yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:


“Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriou’nun Twitter hesabından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi yönündeki teklifinin Türkiye tarafından kabul edildiğine ilişkin bir paylaşım yaptığı bilgimize gelmiştir.

Söz konusu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Rum tarafı böylesine insancıl bir konuyu bile istismar ederek kendi lehine siyasi manipülasyon yapmaya devam etmektedir. Rum tarafınca yapılan bu yöndeki yalan yanlış açıklamalara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine getiririz.”

Tepki göster
Bayıldım
1
Bayıldım
Huzurlu
1
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
2
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:depremDışişleri BakanlığıkıbrısTürkiyeyardım
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar