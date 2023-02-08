Akay Darbaz: Köy ve mahalle halklarından toplanan yardım malzemeleri gerekli yerlere ulaştırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz, Türkiye’de meydana gelen ve birçok ilde etkili olan deprem felaketinin kendilerini çok derinden üzdüğünü kaydetti.

Darbaz yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muhtarlar Derneği olarak yaraların sarılabilmesi adına ülkede bulunan birçok kurum ve kuruluşla irtibat kurduklarını belirterek, başta belediyeler olmak üzere, Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile işbirliği içerisinde köy ve mahalle halklarından toplanan yardım malzemelerini ihtiyaçlı kişilere iletilmek üzere gerekli yerlere ulaştırdıklarını aktardı.

Nakit yardımı için Afad , Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği gibi yasal kurum kuruluşların açtığı yardım hesaplarına hem muhtarların, hem de insanların maddi yardım yapabilmesini sağladıklarını belirten Darbaz, tüm vatandaşları, sivil toplum örgütlerini, iş dünyası ve diğer tüm kurumları yardım yapmaya çağırdı.

Darbaz, yardımlar için muhtarlarla iletişime geçilebileceğini kaydetti.