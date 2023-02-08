Deprem Kayıp Çağrı Merkezi kuruldu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşların bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla bir merkez oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, bu amaçla kayıp yakınlarının 05391190726 numaralı telefonu arayarak bilgi vermeleri istendi.

Açıklama şöyle:

“Türkiye’de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımızın bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla bir merkez oluşturulmuştur. Bu amaçla kayıp yakınlarından aşağıdaki numarayı arayarak bilgi vermelerini önemle rica ederiz.

Telefon: 05391190726”