Deprem Kayıp Çağrı Merkezi kuruldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Deprem Kayıp Çağrı Merkezi kuruldu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Deprem Kayıp Çağrı Merkezi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşların bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla bir merkez oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, bu amaçla kayıp yakınlarının 05391190726 numaralı telefonu arayarak bilgi vermeleri istendi.


Açıklama şöyle:

“Türkiye’de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımızın bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla bir merkez oluşturulmuştur. Bu amaçla kayıp yakınlarından aşağıdaki numarayı arayarak bilgi vermelerini önemle rica ederiz.

Telefon: 05391190726”

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:depremDeprem Kayıp Çağrı MerkezikayıpKKTCtelefon
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar