Yarın yer yer hafif sağanak bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Yarın yer yer hafif sağanak bekleniyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Meteoroloji, yarın öğle saatleri yer yer hafif sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Cuma’dan Çarşamba’ya kadar yağmur beklenmezken, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.


Bölgede, periyodun ilk ve son günleri alçak, diğer günlerdeyse yüksek basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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Tags:kıbrısSağanak yağış
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