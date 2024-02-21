Darts Birinci Ligi keyif vermeye devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Birinci Ligi keyif vermeye devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Darts Birinci Ligi keyif vermeye devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan 14. hafta birinci lig karşılaşmalarıyla devam edildi.
Fota Darts Derneği’nin liderliğini koruduğu haftada üst sıralar cadı kazanına döndü. Ligde beşinci sırada yer alan Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün ikinci sıradaki KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni mağlup etmesi, Gazimağusa Darts Birliği ve Vadili Darts Derneği’nin de haftayı üçer puanla kapatmalarının ardından üst sıralardaki çekişmenin ileriki haftalarda daha da alevleneceği gözlemleniyor. Alsancak Yeşilova Spor Kulübü kaptanı Gökhan Özdurak, Süper Lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederken ligin güçlü ekiplerinden KKTC Fenerbahçeliler Derneği karşısında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu bu bağlamda maçta performansı ile göz dolduran sporcu Savaş Tay’ı ve tüm sporcularını tebrik etti.

 


Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;  

 

Deniz Plaza Spor Derneği – Girne Av. Atıcılık Kulübü 6-10

Vadili Darts Derneği – Mağusa Kültür Derneği 9-7

Deniz Plaza Spor Derneği – Taşkınköy Spor Kulübü 4-12

Düzova Spor Kulübü – Düzova Spor Kulübü 3-13

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü – KKTC Fenerbahçeliler Derneği 9-7

Gazimağusa Darts Birliği – Mesarya Darts Birliği 14-2

 

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                                                            

         TAKIM                                                                           O      G      B     M     A         Y          AV        P

1       Fota Darts Derneği                                                     13     13     0     0       161     47       114         39

2       KKTC Fenerbahçeliler Derneği                                 13     10     0     3       133     75       58         30

3       Gazimağusa Darts Birliği                                           13     9       1     3       132     76       56         28

4       Vadili Darts Derneği                                                   13     9       1     3       126     82       44         28

5       Alsancak Yeşilova Spor Kulübü                                13     9       0     4       121     87       34         27

6       Girne Av. Atıcılık Kulübü                                            13     8       0     5       113     95       18         24

7       Dağyolu Spor Kulübü                                                  13     6       0     7       95       113     -18         18

8       Mesarya Darts Birliği                                                 13     5       0     8       86       122     -36         15

9       Düzova Spor Kulübü                                                   13     4       0     9       87       121     -34         12

10     Ozanköy Spor Kulübü                                                 12     4       0     8       75       117     -42         12

11     Mağusa Kültür Derneği                                             13     3       0     10     74       134     -60       9

12     Taşkınköy Spor Kulübü                                              13     2       0     11     76       132     -56       6

13     Deniz Plaza Spor Derneği                                          13     1       0     12     65       143     -78       3

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar