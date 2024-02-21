Darts Birinci Ligi keyif vermeye devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan 14. hafta birinci lig karşılaşmalarıyla devam edildi.

Fota Darts Derneği’nin liderliğini koruduğu haftada üst sıralar cadı kazanına döndü. Ligde beşinci sırada yer alan Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün ikinci sıradaki KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni mağlup etmesi, Gazimağusa Darts Birliği ve Vadili Darts Derneği’nin de haftayı üçer puanla kapatmalarının ardından üst sıralardaki çekişmenin ileriki haftalarda daha da alevleneceği gözlemleniyor. Alsancak Yeşilova Spor Kulübü kaptanı Gökhan Özdurak, Süper Lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederken ligin güçlü ekiplerinden KKTC Fenerbahçeliler Derneği karşısında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu bu bağlamda maçta performansı ile göz dolduran sporcu Savaş Tay’ı ve tüm sporcularını tebrik etti.

Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

Deniz Plaza Spor Derneği – Girne Av. Atıcılık Kulübü 6-10

Vadili Darts Derneği – Mağusa Kültür Derneği 9-7

Deniz Plaza Spor Derneği – Taşkınköy Spor Kulübü 4-12

Düzova Spor Kulübü – Düzova Spor Kulübü 3-13

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü – KKTC Fenerbahçeliler Derneği 9-7

Gazimağusa Darts Birliği – Mesarya Darts Birliği 14-2

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Fota Darts Derneği 13 13 0 0 161 47 114 39

2 KKTC Fenerbahçeliler Derneği 13 10 0 3 133 75 58 30

3 Gazimağusa Darts Birliği 13 9 1 3 132 76 56 28

4 Vadili Darts Derneği 13 9 1 3 126 82 44 28

5 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü 13 9 0 4 121 87 34 27

6 Girne Av. Atıcılık Kulübü 13 8 0 5 113 95 18 24

7 Dağyolu Spor Kulübü 13 6 0 7 95 113 -18 18

8 Mesarya Darts Birliği 13 5 0 8 86 122 -36 15

9 Düzova Spor Kulübü 13 4 0 9 87 121 -34 12

10 Ozanköy Spor Kulübü 12 4 0 8 75 117 -42 12

11 Mağusa Kültür Derneği 13 3 0 10 74 134 -60 9

12 Taşkınköy Spor Kulübü 13 2 0 11 76 132 -56 6

13 Deniz Plaza Spor Derneği 13 1 0 12 65 143 -78 3