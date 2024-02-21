Uyuşturucudan dört tutuklu

Güzelyurt’ta trafik denetimi sırasında durdurulan bir araçta, kişilerin şüpheli hareketleri nedeniyle üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 01.20 sıralarında Güzelyurt’ta Turgut Özal Caddesi üzerinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında kontrol maksatlı durdurulan araçtaki T.E.(E-25), E.K.(E-23), E.A.(E-19) ve K.T.Y.(E-20)’nin şüpheli hareketleri sonucu arama yapıldı.

Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınırken, araçtaki dört kişi tutuklandı.