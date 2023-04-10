Yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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kktc hava durumu

Soğuk ve nemli hava ile birlikte yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 11 – 17 Nisan arasında hava alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın ve çarşamba günü sağanak yağışlı sonrasında parçalı ve az bulutlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 19 – 22 derece ikinci  yarısında ise  23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Tags:hava durumukıbrıssağanak
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