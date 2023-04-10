Federasyon Kupası LAÜ ve Arucad Anka'nın - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Federasyon Kupası LAÜ ve Arucad Anka’nın

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Federasyon Kupası LAÜ ve Arucad Anka'nın

Masa Tenisinde Federasyon Kupası, Cumartesi günü Büyükler Kadın-Erkek Takım kategorilerinde yapıldı. Erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda ise Arucad Anka Spor Derneği kupanın sahibi oldu. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Federasyon Kupası’nı 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başladı ve aynı gün sona erdi.


Oynanan maçlar sonrasında erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda ise Arucad Anka Spor Derneği kupanın sahibi oldu.

 

Sıralama şu şekilde oluştu:

 

Erkekler

1.Lefke Avrupa Üniversitesi

2.Arucad Anka Spor Derneği

3.Küçük Kaymaklı

 

Kadınlar

1.Arucad Anka Spor Derneği

2.Girne Amerikan Üniversitesi

3.Dumlupınar

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Masa Tenisinde Federasyon Kupası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar