KTFF’den TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Lefkoşa’daki TC Elçiliği’nde gerçekleşen ziyarette Sertoğlu, Feyzioğlu’na üzerinde adının yazılı olduğu KKTC milli takım forması hediye etti.

Başkan Sertoğlu’na ziyarette; KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ile yönetim kurulu üyeleri Muhittin Tolga Özsağlam, Hüseyin Ekmekçi ve Hasan Çerkez eşlik etti.