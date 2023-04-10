KTFF’den TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'na ziyaret - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KTFF’den TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na ziyaret

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KTFF’den TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'na ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Lefkoşa’daki TC Elçiliği’nde gerçekleşen ziyarette Sertoğlu, Feyzioğlu’na üzerinde adının yazılı olduğu KKTC milli takım forması hediye etti.

Başkan Sertoğlu’na ziyarette; KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ile yönetim kurulu üyeleri Muhittin Tolga Özsağlam, Hüseyin Ekmekçi ve Hasan Çerkez eşlik etti.


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Tags:KTFFTürkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi
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