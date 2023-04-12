Yarın öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Yarın öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu kktc

Meteoroloji Dairesi yarın öğleye kadar yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesinin, 19 Nisana kadar olan hava tahmin raporuna göre,  yarın öğleye kadar yer yer yağmur bekleniyor, periyodun geriye kalan kısmı az bulutlu olacak.

 


Hava sıcaklığının ise, periyodun ilk yarısı, iç kesimler ve sahillerde 21-24 derece olması, ikinci  yarısında ise  26-29 dereceye  kadar çıkması bekleniyor.

 

Rüzgarın ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Kuzey ve Dogu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Tags:Havahava durumuKKTC
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