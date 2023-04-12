Polisten seyrüsefer ruhsatı olmayan araç sürücülerine uyarı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

Polisten seyrüsefer ruhsatı olmayan araç sürücülerine uyarı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Polisten seyrüsefer ruhsatı olmayan araç sürücülerine uyarı

Polis, seyrüsefer ruhsatı olmayan araç sürücülerinin aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, araçların trafikten men edileceği uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren ülke genelinde gerçekleştirilecek olan trafik denetimleri kapsamında, geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, (A.E. 99/1974) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün polise verdiği yetkiye dayanarak, sürücülerin araçlarının da trafikten men edileceği kaydedildi.


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Tags:denetimKKTCPolisruhsatseyrüsefer
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