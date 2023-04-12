Avustralya'da dinozor kafatası fosilinin tamamına yakını bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Yaşam

Avustralya’da dinozor kafatası fosilinin tamamına yakını bulundu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde 2018'de Diamantinasaurus kafatası fosilinin tamamına yakınının bulunduğu açıklandı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde 2018’de Diamantinasaurus kafatası fosilinin tamamına yakınının bulunduğu açıklandı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki Curtin Üniversitesi Yeryüzü ve Gezegen Bilimlerinde görevli paleontologların çalışmasında, 2018’de Queensland’in Winton bölgesinde dinozor kafatası fosilinin tamamına yakını bulundu.

Yeni açıklanan çalışmada, kafatası fosilinin 95 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen klasik uzun boyunlu “sauropod” familyasından “Diamantinasaurus” türüne ait olduğu belirtildi.


Çalışmada, Avustralya’da ilk kez “dinozor kafatası fosilinin tamamına yakınının” bulunduğuna dikkat çekildi.

Antarktika üzerinden Güney Amerika’dan Avustralya kıtasına geçtiler

Diamantinasaurusların Queensland’de yaşadığı dönemde, Güney Amerika’da da “Sarmientosaurus” türünün olduğu kaydedilen çalışmada, kafatasında yapılan incelemeler sonucunda iki tür arasında benzerlikler bulunduğu belirtildi.

Çalışmada, dinozorların Güney Amerika’dan Avustralya kıtasına Antarktika üzerinden geçtiği tespitine yer verildi.

Diamantinasaurus, yaklaşık 8 metre uzunluğu ve 25 tona yakın ağırlığı bulunan bir tür olarak biliniyor.

Çalışmanın sonuçları, “Royal Society Open Science” dergisinde yayımlandı.

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